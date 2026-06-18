La NFL, MAPOMA, NBA o el Mutua de tenis, los grandes eventos como inversión en Madrid

Madrid, 18 jun (EFE).- La NFL, el Maratón de Madrid, la NBA, el Europeo de baloncesto masculino de 2029 o el Mutua de tenis son cinco grandes eventos que reflejan la posición que la capital española está ejerciendo como gran centro del deporte mundial y foco de "atracción para la inversión" con el consiguiente impacto económico que generan.

Ese fue uno de los aspectos tratados este jueves durante la segunda jornada del Sports Summit Madrid, encuentro de la industria del deporte que vive su segunda edición en la capital española y que concluye hoy.

"El objetivo es posicionar a Madrid como capital mundial del deporte. Cuando empezamos con la estrategia de posicionamiento sólo queríamos que a Madrid viniese lo mejor y queremos que los eventos estén presentes en la vida de la gente con su legado más allá de la propia competición", confesó Sonia Cea, concejala delegada de Deportes del Ayuntamiento de Madrid.

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La capital española tiene varios eventos asentados en su calendario anual como el Mutua de tenis, las Zurich Rock 'n' Roll Series Running Series (MAPOMA), el Abierto de España de golf o las carreras populares que cada fin de semana se celebran y reúnen a miles de participantes.

A ellos se unen otros que, de forma coyuntural o bien con vocación de continuidad, llegan a Madrid como el Gran Premio de Fórmula Uno, la NFL, la futura NBA europea, el Mundial de fútbol 2030, el Europeo de baloncesto de 2029, el Europeo de balonmano 2028 o la final de la Liga de Campeones en el Metropolitano en 2027.

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"En Madrid nos sentimos muy bien. La primera experiencia fue única y vamos con mucha ilusión a por la segunda. Estamos en la recta final trabajando de manera muy intensa. Es un evento que dura toda la semana y está presente en muchas partes de la ciudad. Ahora tengo un equipo de cien personas de la NFL que está viendo y analizando las cosas para que la experiencia sea mejor", declaró Rafael de los Santos, director de la NFL en España.

Su objetivo es que la NFL "forme parte de la conversación deportiva en España", algo que ya ha conseguido desde hace muchos años el Mutua Madrid de tenis que se celebra en la Caja Mágica con las mejores raquetas del mundo.

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"Empecé este evento hace veinticuatro años, lo he visto crecer y he visto crecer Madrid en este tiempo. He conocido a cinco alcaldes y hay que adaptarse a cada uno, pero todos han querido posicionar Madrid como capital de España, europea y mundial", comentó Gerard Tsobanian, CEO del Mutua Madrid Open.

"El crecimiento ahora pasa por tener una retransmisión mundial de eventos. El tenis se retransmite a más de ochenta países y es un deporte global. Para nosotros ahora la continuidad es la clave y Madrid se quiere identificar como una ciudad deportiva, joven, dinámica y sin color político y eso es algo positivo", subrayó.

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Otro evento que tiene una gran repercusión internacional es el Maratón de Madrid, que en su última edición contó con 47.000 participaron para correr la prueba completa, el medio maratón y los 10k.

"Vamos a intentar llegar a la barrera de los 50.000. Queremos vender Madrid al mundo a través de la emoción y el maratón es muy particular. Los protagonistas son los 47.000 atletas, que dejaron casi 80 millones de impacto económico. La carrera se retransmite en 300 canales de todo el mundo y por eso tenemos la responsabilidad de buscar la excelencia porque está en juego la marca Madrid. Por eso es bonito cuando vienen colegas de otros maratones y copian cosas", señaló David Rumbao, CMO de Zurich Rock ´n´ Roll Running Series Madrid.

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En 2029, Madrid acogerá el Europeo de baloncesto masculino y la inauguración será en el Santiago Bernabéu, lo que Oscar Graefenhein, director general de la Federación Española de Baloncesto, calificó de "evento brutal desde el punto de vista mediático".

"Ganamos a Atenas en la elección porque teníamos muchos puntos a favor. Este evento, al igual que otros, se tienen que ver no como un coste sino como una inversión porque generan impuestos e impacto económico", admitió.

También de baloncesto está previsto que llegue a Madrid en 2027 la nueva NBA europea, que tendrá doce equipos fijos más cuatro que irán cambiando según la clasificación.

Más allá, para 2029, "la guinda sería organizar partidos de forma regular del campeonato y cerrar las finales de las chicas de entre 10 y 12 años de minibasket y montar alrededor todo lo que la NBA genera con leyendas, mascotas y zona de aficionados", apunta Héctor Argüelles, jefe de operaciones de la NBA para Europa y Oriente Medio. EFE

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