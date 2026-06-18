La excandidata Claudia López explica su apoyo a Cepeda: "Es un hombre decente" y De la Espriella un "mafioso"

La excandidata presidencial Claudia López ha profundizado este jueves en sus explicaciones acerca del apoyo que ha dado a Iván Cepeda para la segunda vuelta de las elecciones de este domingo, destacando de él que "ha sido un hombre decente toda su vida", a diferencia del otro candidato, Abelardo de la Espriella, "un mafioso" que "representa un pasado oscuro" y que viene a quitar derechos.

"Ambas candidaturas implican unos riesgos, pero creo que son riesgos diametralmente distintos. El principal riesgo de Iván Cepeda no es el de la corrupción. Iván, a diferencia de Abelardo, ha sido un hombre decente. Abelardo es un 'mafiosongo', defensor de corruptos", ha dicho en una entrevista para Caracol Radio, quien fuera la alcaldesa de Bogotá.

PUBLICIDAD

"Abelardo de la Espriella representa un pasado oscuro, corrupto, mafioso y además un proyecto político de derecha súper recalcitrante, excluyente, antiderechos, antilibertades", ha continuado López, que ha restado importancia a que saquen a relucir las críticas que en su día ha hecho a Cepeda o al presidente Gustavo Petro.

"Que todo el abelardismo y la derecha recalcitrante de Colombia (...) salga a decir y a criticarme por no votar por Abelardo pues francamente me tiene sin cuidado. Son estrategias de comunicación y campaña", ha minimizado López, quinta opción entre el electorado en la primera vuelta, con poco más de 225.000 votos.

PUBLICIDAD

López se ha definido como "una mujer progresista" que ha tenido que tomar una decisión ante esta disyuntiva y cuyas críticas a Petro han sido "fundadas" y "no ideológicas", incidiendo en que han sido los errores de este Gobierno lo que "ha inflado" a De la Espriella. "Se comprometió con el cambio" y "sin duda defraudó a la ciudadanía, empezando por mí", ha dicho.

"Lo único que he hecho es comunicarme al país como corresponde", ha explicado, subrayando que Colombia se juega la democracia este domingo en una cita electoral en la que se enfrentan "dos tipos de candidaturas muy distintas, la de un hombre decente y ético y la de un defensor de la mafia oscuro, corrupto", ha planteado.

PUBLICIDAD

El de Cepeda es un proyecto que defiende derechos y está "comprometido a corregir sus errores en materia fiscal, en materia de seguridad, en materia de gobierno con transparencia", mientras que De la Espriella "promete destripar a sus oponentes, amenazarlos, encarcelarlos, matarlos si es necesario", ha afirmado.

Asimismo, López también ha puesto de manifiesto que en la apuesta política de Cepeda se han logrado consensos y compromisos "para corregir y para poder avanzar", algo que no se ha visto al otro lado, donde siquiera se ha pretendido "comprometer con un mínimo de civilidad democrática a esa candidatura".

PUBLICIDAD

Los colombianos acuden este domingo a las urnas en segunda vuelta para elegir entre dos propuestas de país diametralmente distintas. De la Espriella parte como favorito después de imponerse en la primera cita del 31 de mayo contra casi todos los pronósticos con el 43,7% de los votos frente el 40,9% logrado por Cepeda.