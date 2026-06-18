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Feijóo celebra el acuerdo de EEUU e Irán que pone fin a la guerra: siempre he defendido que el diálogo lleva a la paz

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado hoy el acuerdo de EEUU e Irán para poner fin a la guerra, argumentando que él siempre ha defendido que el diálogo lleva a la paz.

Feijóo ha realizado estas valoraciones en una entrada en su cuenta de la red X, después de que el presidente de los EEUU, Donald Trump, y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, firmaran en la noche ayer el "memorando de entendimiento" que pone fin a las hostilidades y abre un periodo de 60 días para concretar los términos finales del pacto. Donald Trump plasmó su firma desde el Palacio de Versalles con presencia del presidente francés, Enmanuel Macron.

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"Celebro el acuerdo firmado por Estados Unidos en Irán que pone fin a la guerra", ha señalado Feijóo, quien recuerda que "siempre" ha defendido que el diálogo y la diplomacia han llevado a la paz. "Se abre una oportunidad para la estabilidad en la región y en el mundo", concluye el presidente de los 'populares'.

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