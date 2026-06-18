Fabiola Martínez, su desgarradora confesión sobre su hijo Kike: "Me voy preparando, creo que se va a ir antes que yo"

Fabiola Martínez se ha abierto como nunca sobre su papel de mujer cuidadora en el podcast presentado por Tania Llasera, Upeka. Y aunque han sido muchas las ocasiones en las que se ha sincerado sobre lo que significa para ella tener un hijo con parálisis cerebral, Kike (19) -fruto de su relación con Bertín Osborne- nunca lo había hecho de un modo tan desgarrador y directo, dejándonos con el corazón en un puño al confesar completamente rota que cree que fallecerá antes que ella y, aunque duele demasiado solo pensarlo, ya se está preparando para este durísimo escenario.
Reconociendo que su separación del artista fue uno de los momentos más complicados de su vida porque siempre pensó que envejecería junto a él, la venezolana ha expresado muy emocionada que aunque ha "delegado la parte profesional" de los cuidados del joven, cuando no está en el colegio es ella quien se ocupa -con ayuda, ya que es muy alto y pesa mucho- de sus cuidados: "Los fines de semana los dedicamos a jugar y yo lo muevo; hay que levantarlo o sentarlo en la silla para el baño. Afortunadamente, podemos permitirnos tener ayuda profesional; eso no implica que no sea buena madre, siempre he tenido ayuda".
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"Yo soy su tutora legal, el apoyo para tomar decisiones por él porque mi hijo no tiene posibilidad, aunque hay herramientas, y he sido muy respetuosa con él, dándole esa dignidad, pero fue muy duro" ha explicado, reconociendo muy emocionada que "Kike es como un bebé intelectualmente. En su caso, no hay lenguaje verbal prácticamente, pero él lee antes una mirada o un gesto que nada".
Ha sido entonces cuando completamente rota ha confesado que "por la situación de Kike, yo creo que él se va a ir antes que yo. Entonces, a veces, me visualizo sin él". "Creo que en el fondo, me voy preparando. Si no pasa, no me voy a enterar. Yo he dejado organizadas muchas cosas y entiendo que su amor y su bondad van a hacer que la gente que esté a su alrededor lo vean como lo veo yo, porque es puro amor. Y si no es así pues la batalla va a ser mía", ha añadido sin contener las lágrimas.
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Y es que como ha visibilizado, "no se ha hablado del síndrome del cuidador: cuando dejas de cuidar, sientes que no tienes una razón de ser. Te sientes vacío, pasa también con enfermedades; no hace falta tener un hijo con discapacidad, que eso lo llevas como de serie, pero te pasa cuando cuidas a una persona con una enfermedad terminal y se va".
De ahí que haya asegurado que si algo le ha enseñado Kike es a "vivir el momento". "Embarazada me imaginaba a mi hijo hablando idiomas y haciendo lo que yo no podía haber hecho; iba a ser el mejor y lo ha sido, aunque en otros aspectos", se ha sincerado.
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Unas durísimas declaraciones que han visto la luz después de que Fabiola viajase a Barcelona por un tema relacionado con la Fundación que lleva el nombre de su hijo para ayudar a familias que están en el mismo caso que ella, cuando emocionada desvelaba ante las cámaras de Europa Press que "estoy volcada en mis hijos principalmente y después en la Fundación".