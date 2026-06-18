El Tesoro coloca 5.832 millones en obligaciones y rebaja la rentabilidad en las referencias a 7 y 10 años

El Tesoro Público español ha adjudicado 5.832,4 millones de euros en obligaciones del Estado, cerca del rango alto previsto, y lo ha hecho a tipos más bajos en el caso de las obligaciones a 7 y 10 años, pero más altos en la referencia de 30 años, según datos publicados este jueves por el Banco de España.

En concreto, en la última subasta de junio y la primera después de la subida de tipos de interés acordada por el Banco Central Europeo (BCE), el organismo ha adjudicado 1.953,7 millones de euros en obligaciones del Estado a 7 años a un tipo de interés marginal del 3,038%, por debajo del 3,169% de la subasta previa.

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Asimismo, ha colocado 2.552 millones de euros en obligaciones a 10 años, con un tipo marginal del 3,386%, inferior al 3,448% de la subasta anterior de esta clase de papel, al tiempo que ha adjudicado 1.326,6 millones de euros en obligaciones del Estado a 30 años con una vida residual de 14 años y un mes, a un tipo marginal del 3,641%, por encima del 2,189% de la subasta previa.

La demanda ha superado con creces la cantidad finalmente adjudicada por el Tesoro, aunque no ha llegado a duplicarla. En total, se han recibido solicitudes por valor de 10.941,5 millones de euros para las tres referencias subastadas, frente a los 5.832 millones colocados por el organismo.

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Tras la subasta de este jueves, el Tesoro volverá a los mercados el próximo 2 de julio, con una nueva subasta de bonos y obligaciones, a la que le seguirá, el día 7, una de letras a 6 y 12 meses.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

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De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

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