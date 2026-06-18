Carmen Lomana, en contra de la campaña publicitaria de Irene Rosales: "Si ha sido tu marido... no está bien"

La campaña publicitaria de una conocida marca de frutos secos que Irene Rosales protagoniza haciendo un juego de palabras con el nombre de Kiko Rivera al destacar la importancia de elegir un buen kiko porque "un mix con un mal Kiko es un mal mix" se ha convertido en uno de los temas más candentes del momento. Y aunque muchos se han posicionado con la andaluza asegurando que hay que tomarse el eslogan con sentido del humor, al hijo de Isabel Pantoja no le ha hecho ninguna gracia; y, además de arremeter contra la madre de sus hijas dejando claro que la vida que tiene ahora es por haberse comido un Kiko, recordarle de donde viene y asegurar que "yo creo que ni piensa, no le da la mente para más", ha anunciado su intención de tomar acciones legales contra su exmujer.

La última en pronunciarse sobre el paso al frente de Irene -que ha afirmado rotunda que no se arrepiente porque solo ha puesto su imagen a un trabajo- ha sido Carmen Lomana, que con la sinceridad que la caracteriza se ha mostrado implacable con la influencer.

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"Bueno, yo creo que si ha sido tu marido y el padre de tus hijos... No está bien. No me parece lo mejor, pero en fin, eso ella sabrá. No puedes utilizar a una persona que es la que te ha posicionado en los medios y en la fama para cuando estás enfadada por mil cosas, y seguro que con toda la razón del mundo, le utilices hasta para hacer un anuncio publicitario. Entonces, tan malo no será" ha sentenciado.

Amiga de Isa Pantoja, a la que tiene un gran cariño desde que coincidieron en 'Supervivientes' en 2015 -tanto es así que la hija de Isabel Pantoja la llama 'tita Carmen'- la socialité ha revelado que aunque no se ven sí hablan y la ve "encantada, feliz. Su marido es estupendo con ella y creo que por primera vez en su vida se siente plena, querida, con sus hijos, tiene una familia, o sea, tiene donde anclarse, porque ella ha estado muy perdida y a veces con mucho dolor".

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Respecto a si cree que sería bueno para ella retomar su relación con su madre, Lomana ha comentado que "en temas de familia y sobre todo esa que es bastante complicada, no le puedo aconsejar nada. ¿Qué le voy a decir? Hombre, si ve que hay una posibilidad de que a partir de ahora con su madre pueda tener una buena relación, que a ella no la dañe, pues claro que sí ¿Dónde va a estar mejor. ¿no?".

Por último, la tertuliana se ha pronunciado sobre el primer libro de Alejandra Rubio después de que la revista Lecturas haya revelado que a pesar de que se ha dicho que es un gran éxito, en su primer mes solo habría vendido 1.700 ejemplares, lo que supondría unos ingresos para la hija de Terelu Campos de 2.000 euros brutos a pesar de que ha invertido 2 años en escribirlo: "Yo escribo también. Al principio te da la sensación de que eres la reina del mambo. Porque en Amazon, número uno, número dos, tal Amazon, pero luego en la realidad, en la gente que va a la librería buscar un libro es otra cosa" ha expresado rotunda, reconociendo que ella por el momento no lo ha leído "porque tengo un montón de libros pendientes y ese ni lo tengo siquiera porque no me lo han mandado y porque no".

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