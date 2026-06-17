UE advierte a Sudán del Sur del riesgo de celebrar elecciones antes de tener Constitución

Yuba, 17 jun (EFE).- El embajador de la Unión Europea (UE) en Sudán del Sur, Pelle Enarsson, advirtió este miércoles al Gobierno del país africano del riesgo de seguir adelante con su plan de celebrar elecciones generales en diciembre, antes de adoptar una Constitución que ofrezca una "base jurídica e institucional sólida" al proceso.

Durante un taller de 'Instituciones Nacionales sobre Educación Cívica y Consultas Públicas', Enarsson instó al Gobierno y al Parlamento sursudanés a continuar "el trabajo para establecer una Constitución permanente", mientras el país más joven del mundo se prepara para los que serán sus primeros comicios desde que obtuvo su independencia de Sudán en 2011.

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Para el representante de la UE, celebrar elecciones en la situación actual podría "socavar los pilares fundamentales de la gobernanza, entre ellos la separación de poderes, los derechos de las minorías y el equilibrio institucional".

Por ello, insistió en que la prioridad de la UE sigue siendo el proceso de elaboración de la Constitución, que permanece bloqueado por desacuerdos entre los grupos políticos.

Recordó que "unas elecciones ofrecen una instantánea puntual del panorama político, mientras que la Carta Magna proporciona los cimientos a largo plazo para el futuro de un país" y se refirió también a la necesidad de establecer un reparto claro de las competencias entre los poderes territoriales y ejecutivo, legislativo y judicial.

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Si bien no se opuso a las "propuestas para desvincular las elecciones del proceso de elaboración de la Constitución", insistió en que "sea cual sea la secuencia que finalmente se adopte, la labor de la Comisión Nacional de Revisión Constitucional debe salvaguardarse y proseguir".

La UE lleva apoyando el proceso constitucional de Sudán del Sur a través de la Comisión Nacional de Revisión Constitucional desde 2023.

Por el momento, en Sudán del Sur se emplea como norma suprema lo redactado en el Acuerdo de Paz Revitalizado que puso fin a la guerra entre Gobierno y oposición en 2018.

Pero la fragilidad del acuerdo quedó patente desde marzo de 2025, cuando una milicia rebelde antigua aliada de la oposición, el Ejército Blanco, cometió un atentado contra un cuartel que propició la detención del principal líder de la oposición y hasta entonces vicepresidente primero del país, Riek Machar, actualmente bajo arresto domiciliario y en un proceso judicial por terrorismo y traición.

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Desde entonces, las tensiones políticas y la lucha armada entre Gobierno y oposición han vivido una escalada sin precedentes. EFE