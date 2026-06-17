Sánchez recibe por primera vez al embajador de EEUU a menos de un mes de su reencuentro con Trump en la OTAN

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado este miércoles al embajador de Estados Unidos, Benjamín León, su "voluntad" de profundizar la cooperación con este país "en ámbitos de interés mutuo" en un momento en que España está en el punto de mira del presidente estadounidense, Donald Trump, por su negativa a elevar al 5% del PIB el gasto en defensa.

El encuentro con el embajador, que llegó en febrero a Madrid y que hace unas semanas se quejó de que no había sido recibido aún por Sánchez, se produce menos de un mes antes de la cumbre de la OTAN en Ankara, donde coincidirán por primera vez Sánchez y Trump después de los reproches que ha venido haciendo el mandatario estadounidense por el gasto en defensa y por la negativa de España a permitir el uso de las bases de Rota y Morón a Estados Unidos para su operación militar contra Irán.

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Según se ha limitado indicar el Gobierno, la reunión ha permitido al presidente abordar con León, un empresario que tiene antepasados españoles, "la relación bilateral y los principales desafíos internacionales", sin entrar en más detalles.

Durante el encuentro en Moncloa el presidente ha aprovechado para reiterar "su voluntad de continuar trabajando para fortalecer los vínculos transatlánticos y profundizar la cooperación en ámbitos de interés mutuo", ha precisado el Ejecutivo en una breve nota, mientras que la Embajada estadounidense en Madrid por el momento no se ha pronunciado al respecto.

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En un desayuno informativo el pasado 27 de mayo, el embajador estadounidense consideró justificada la "frustración" de Trump con España en lo relativo al gasto en defensa y recalcó que, tal y como ha dejado claro el presidente de Estados Unidos, las "diferencias" son entre los gobiernos y nada tienen que ver con la profunda e histórica relación entre ambos pueblos.

Asimismo, afeó no haber sido recibido aún por Sánchez desde su llegada a Madrid. "Si el presidente no me ha recibido a mí no creo que esté invitando al presidente", dijo tras ser preguntado si era posible una visita de Trump a España próximamente.

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Sin embargo, no es frecuente que el presidente del Gobierno reciba a un embajador extranjero y eso ocurre en muy contadas ocasiones. León llegó a Madrid el pasado 16 de febrero y menos de 24 horas después fue recibido por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Además, en señal de la importancia que da el Gobierno a la relación con Estados Unidos se le incluyó en la presentación de cartas credenciales al Rey Felipe VI prevista para el 18 de febrero, pese a que ya había seis embajadores que iban a cumplir con este acto protocolario y que, en general, los diplomáticos suelen esperar varias semanas antes de realizar este trámite que les permite representar plenamente a sus países en España.

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