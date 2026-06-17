Roblox lanza globalmente las cuentas Kids y Select, que restringen el contenido y acceso a funciones como el chat

Roblox ha lanzado las cuentas Roblox Kids y Roblox Select a nivel global con la intención de que los usuarios sean asignados automáticamente según su edad y así adecuarlos a las experiencias de juego que encontrarán en la plataforma, como por ejemplo el acceso al chat.

Los usuarios de Kids y Select seguirán encontrando la gran mayoría de sus juegos favoritos, al igual que seguirán descubriendo otros nuevos entre las decenas de miles de juegos disponibles, pero su experiencia estará limitada por restricciones de edad, como explica Roblox en su web.

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Las cuentas de Roblox Kids están diseñadas para los niños con edades comprendidas entre los 5 y los 8 años, mientras que Roblox Select se dirige a preadolescentes de los 9 a los 15 años. La cuenta tradicional queda igual para el resto.

La asignación automática a cada una de las dos nuevas cuentas se traduce en la restricción de ciertas características. El chat se desactiva para menores de 9 años y requiere verificación de edad para usarse.

La cuenta Kids tiene ajustes más estrictos que la cuenta Select, en la que se desbloquean ciertas funciones gradualmente. Además, los usuarios de 16 años o más requieren una verificación de edad por ID o estimación facial.

Por lo tanto, las cuentas Roblox Kids tienen acceso restringido a experiencias clasificadas como 'Minimal' y 'Mild', y no tienen ninguna opción de chatear, mientras que las Roblox Select, además de acceder a contenidos marcados como 'Minimal' y 'Mild', ganan acceso a las experiencias clasificadas como 'Moderate'.

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Las cuentas Roblox Select sí tienen acceso al chat, pero solamente con personas que hayan sido aprobadas o verificadas previamente por sus padres o tutores bajo lo denominado como 'Amigos de confianza'.

"Estas nuevas cuentas ofrecen una mayor tranquilidad al combinar protecciones integradas con herramientas que son capaces de ayudar a los padres a mantenerse conectados con la experiencia de sus hijos", afirma un padre residente en Brasil y miembro del Consejo Global de Padres de Roblox, Leonardo S.

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Roblox ha introducido revisiones adicionales para los juegos destinados a menores de 16 años y ha explicado que, para formar parte de los catálogos asignados a las cuentas Roblox Kids y Roblox Select, los desarrolladores deben verificar su identidad, asegurar su cuenta con autenticación de dos factores y adquirir una suscripción o pagar una tarifa de publicación única y reembolsable.

Se aplican más restricciones sobre el contenido y se revisará que las etiquetas de madurez sean las adecuadas en los juegos, al igual que se prohíbe por completo en estas cuentas aquellos juegos que sean solo para pasar el rato, los que permitan dibujar libremente y los que traten temas sensibles.

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Roblox Moments, la función que permite compartir clips de vídeo de las partidas, no estará disponible en Kids o Select, y los enlaces a redes sociales solo estarán disponibles para usuarios de 16 o más años que hayan verificado su edad.

Los padres tienen acceso a nuevos controles parentales entre los que se encuentran la posibilidad de bloquear cualquier juego hasta que su hijo o hija cumpla 16 años, aunque sí que pueden aprobar juegos de forma individual que estén fuera del rango de edad del menor.

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El lanzamiento global de ambas cuentas sigue al realizado por Roblox inicialmente en Australia, Indonesia, los Países Bajos y Nueva Zelanda.