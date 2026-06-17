París rompe la racha positiva (-0,20 %)

París, 17 jun (EFE).- La Bolsa de París rompió este miércoles la racha de dos jornadas consecutivas de ganancias, sostenidas en la perspectiva de acuerdo en Oriente Medio, y víctima de la toma de beneficios su selectivo CAC-40 cerró con una caída del 0,20 %.

En una jornada en la que dibujó una trayectoria en dientes de sierra, marcada por la incertidumbre frente al debut del nuevo responsable de la Reserva Federal y del posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, el indicador de referencia francés se sumergió en las pérdidas a primera hora de la tarde, coincidiendo con la apertura de Wall Street, para acabar en los 8.430,79 puntos.

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En una jornada muy nerviosa, marcada por los constantes altibajos, los inversores intercambiaron títulos por valor de unos 5.000 millones de euros.

El fabricante de material electrónico Legrand lideró las ganancias, con una subida del 4,54 %, arrastrando a su competidor Schneider Electric, que avanzó un 2,09 %.

La óptica EssilorLuxottica firmó la mayor caída, un 4,79 %, por delante del gigante de las telecomunicaciones Orange, que se dejó un 3,26 %. EFE