Google Vids permite crear presentación en vídeo con avatares o voz locutada por IA

Google Vids, la herramienta de generación de vídeo de Google Workspace, se ha actualizado para facilitar la creación de presentaciones en vídeo con locución generada por inteligencia artificial y de avatares personalizados con Nano Banana 2.

Google defiende que un vídeo es mucho más efectivo para comunicar un mensaje y escalarlo que cualquier otro formado, y para facilitar el proceso de creación ha actualizado la herramienta Vids, que utiliza inteligencia artificial generativa.

Con ella, se pueden crear presentación en vídeo con la integración de 'Slides', en las que un avatar actúa como presentador de los contenidos y, cuando no pueden utilizarse, una locución generada con IA los desarrolla (con soporte para ocho idiomas).

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Los vídeos que se generan con Veo pueden tener ahora una mayor duración con las capacidades de Veo 3.1, que permiten contar historias que superan el límite de los ocho segundos.

Asimismo, los usuarios de Workspace pueden utilizar y crear avatares de alta calidad con Nano Banana 2 (modelo Gemini 3.1 Flash Image). Google permite realizar diez generaciones gratis al mes, que pueden repartirse entre la creación de avatares y la generación de vídeos Veo, como matiza en un comunicado.

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La compañía también ha anticipado la llegada de una función de control emocional, que permitirá ajustar la interpretación del avatar o la voz en off para que se adapte perfectamente al tono del usuario.