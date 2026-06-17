Garamendi (CEOE) se desmarca de las palabras del líder de la patronal de Castilla-La Mancha sobre los jóvenes

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha desmarcado este miércoles de las palabras del presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla La-Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, que ayer calificó de "memos" a los jóvenes que se dan de baja por problemas de salud mental derivados de "que les ha dejado la novia" o porque su jefe les pide que trabajen.

"Yo nunca diría eso", ha afirmado Garamendi, quien ha precisado que se trata de una expresión de una persona "dentro de la múltiple gente que hay que CEOE". "CEOE, en este caso, no va en esa línea", ha agregado el presidente de la patronal en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press.

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En cualquier caso, Garamendi ha insistido en que la realidad es que cada día faltan a trabajar 1,4 millones de personas por incapacidad temporal (IT) no derivada de un accidente laboral, un problema que cuesta unos 33.000 millones de euros anuales, de los que las empresas asumen 17.000 millones y el Estado, el resto.

"Nosotros pagamos la baja del día cuarto al 14 y a partir del año también", ha expuesto Garamendi, que ha propuesto que la Seguridad Social asuma también el pago de las bajas a partir del cuarto día.

"Faltan médicos. Hay que retribuir mejor a los médicos. Soy el presidente de la patronal, pero estoy de acuerdo con los médicos que están en la calle. Necesitamos que la gente tenga la capacidad sanitaria para que se cuide. Lo que hace falta es que haya un sistema robusto, sanitario, para que esto funcione", ha subrayado el dirigente empresarial.

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En este sentido, ha afirmado que la CEOE está planteando muchas medidas, entre ellas que las mutuas puedan ayudar.

Garamendi ha subrayado que, desde el Covid, se han disparado las bajas de salud mental, pero no sólo en España, también en otros países, por lo que instado a reforzar la sanidad en este ámbito.

"Nos gastamos las empresas 17.000 millones. Lo que decimos es que mientras que esto no se arregle, no me hagan pagar a mi la broma", ha indicado Garamendi.

Preguntado por si la Seguridad Social podría asumir el coste de las bajas a partir del cuarto día, el presidente de la CEOE ha dado la vuelta a la pregunta: "¿Lo tienen que soportar las pequeñitas empresas? ¿Lo tienen que soportar las empresas? ¿Por qué no nos sentamos con el Ministerio? Estamos intentando hablar, pero los sindicatos dicen que esto es un derecho. Pero si yo no estoy hablando de eso, lo que queremos es que a la gente se le atienda, que todo esto mejore, pero lo que no vale es no hacer nada y decir, que lo paguen los empresarios y ya está", ha recalcado.

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Garamendi ha afirmado que esto es una llamada a la atención para sentarse a hablar del problema del absentismo que, después de las pensiones, es uno de los mayores gastos del Estado, "muy por encima de la vivienda".

"Contrata más médicos, mejora la sanidad pública, págales más. Porque, a veces, invirtiendo en sanidad, vamos a hacer un ahorro", ha insistido.