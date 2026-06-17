Finlandia aprueba una nueva ley para eliminar las restricciones al manejo y transporte de armas nucleares

El Parlamento de Finlandia ha aprobado este miércoles una nueva ley relacionada con el manejo, transporte y posesión de armas nucleares, que hasta ahora había estado prohibido, una "histórica reforma", ha destacado el Gobierno, en línea con las demandas de seguridad de la OTAN, a la que pertenece desde abril de 2023.

El ministro de Defensa, Antti Hakkanen, ha destacado que la nueva legislación, que permite la importación, el transporte, el suministro y la posesión de armas nucleares en territorio finlandés cuando sea necesario para la defensa, ha contado con un total de 125 votos a favor y 61 en contra, dos terceras partes de la cámara.

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El Gobierno ha justificado que esta "histórica reforma" fortalece no solo la defensa y la disuasión en torno a Finlandia en un momento en el que la seguridad de la región es cada vez más impredecible, sino también la de toda la OTAN.

Hakkanen ha señalado que esta nueva propuesta política sobre armas nucleares "ha sido uno de los temas más desafiantes" a los que se ha enfrentado el Ministerio de Defensa en los últimos tiempos, con "años de estudios" y "discusiones" tanto con los Estados que poseen este tipo de arsenal como con otro aliados.

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"Agradezco a todos los parlamentarios que apoyaron nuestro proyecto de ley. Gracias a los profesionales de la administración de defensa del país y del mundo por su alto nivel de competencia también en este proyecto", ha expresado su gratitud el ministro de Defensa en un mensaje en redes sociales.

Con esta nueva reforma, Finlandia se coloca a la par de otras legislaciones sobre armas nucleares en el seno de la OTAN. El devenir de la guerra de Ucrania, así como el desapego cada vez mayor de Estados Unidos hacia los problemas de seguridad en el continente ha servido de pretexto para incrementar el gasto en defensa y a algunos gobierno europeos para replantearse sus políticas de disuasión.

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Finlandia también está considerando la posibilidad de sumarse a la propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, de participar en ejercicios de disuasión nuclear, una iniciativa a la que ya se ha sumado otros países como Alemania, Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia y Dinamarca.