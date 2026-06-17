Estados Unidos solicita que el jurado del juicio contra Rafael Caro Quintero sea anónimo

Nueva York, 17 jun (EFE).- Rafael Caro Quintero, cofundador del extinto Cartel de Guadalajara, acudió este miércoles a una nueva audiencia en el caso que enfrenta en Nueva York, en la que la Fiscalía solicitó que el jurado de su juicio sea anónimo.

En la vista de hoy, celebrada en el tribunal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, las partes discutieron sobre documentos y pruebas clasificadas que se presentarán durante el juicio, recoge el periódico mexicano La Jornada.

La Fiscalía también solicitó al juez, Frederic Block, que el jurado del caso contra Quintero sea anónimo y que esté "parcialmente aislado", una petición que ya realizó en un documento publicado anoche.

En ese documento, pidió al magistrado que los nombres, las direcciones y los lugares de trabajo tanto de los candidatos a jurado como del panel definitivo "no se revelen a las partes ni a sus abogados".

Asimismo, exigió que, cada día del juicio, los miembros del jurado sean trasladados "ida y vuelta" al juzgado por el Servicio de Alguaciles de EE.UU. y que permanezcan aislados del público cuando estén en el tribunal.

"Estas medidas son necesarias para proteger la integridad del juicio y la imparcialidad del jurado, evitando el acoso, la intimidación u otras interferencias dirigidas a sus miembros", apuntó la Fiscalía en un escrito.

En este sentido, argumentó que este caso implica cargos "de una gravedad excepcional" y que Caro Quintero "dispone de los medios para interferir en el proceso judicial y cuenta con un amplio historial de haberlo hecho, por ejemplo, con el asesinato de un agente federal estadounidense" o "la continuación de su conducta delictiva mientras se encontraba en una prisión mexicana".

PUBLICIDAD

No obstante, según el medio La Jornada, en la audiencia de hoy los fiscales dejaron la puerta abierta a la posibilidad de negociar con el acusado un acuerdo de culpabilidad. Hasta ahora, Caro Quintero se ha declarado no culpable de los cargos que enfrenta.

Al mexicano se le acusa en EE.UU. de dirigir una empresa criminal; asesinato -incluyendo el secuestro, la tortura y el homicidio del agente especial de la DEA Enrique 'Kiki' Camarena en 1985-; más dos cargos de distribución internacional de narcóticos y otro por uso ilegal de armas de fuego para promover el narcotráfico.

PUBLICIDAD

'El narco de narcos' fue transferido desde México a EE.UU. junto a otros 28 cabecillas de distintos carteles mexicanos, entre los que también se encontraban Vicente Carrillo Fuentes y los hermanos Treviño Morales (cofundadores del Cartel de los Zetas). EFE