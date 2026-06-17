Esposa de Alejandro Toledo pide indulto humanitario para el expresidente peruano

Lima, 17 jun (EFE).- La esposa del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), Eliane Karp, pidió un indulto humanitario para su cónyuge, de 81 años, quien cumple una condena de 20 años y seis meses de prisión por recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, para que pueda recibir atención médica en su domicilio, según una entrevista difundida este miércoles en Lima.

"Estamos pidiendo que le tengan consideración humanitaria, no estamos pidiendo evadir las injustas acusaciones en su contra", dijo Karp desde su residencia en Israel, a un programa periodístico del canal Panamericana.

La ex primera dama de Perú, que es considerada reo contumaz por la justicia peruana y actualmente es procesada por lavado de activos, agregó que la situación de su esposo en prisión "es terrible" porque "sufre de múltiples males que se han originado en las cárceles", después de su extradición de Estados Unidos en 2023.

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Karp afirmó que Toledo "es un hombre que se puede morir en la cárcel sin tener la posibilidad de defenderse", tras la sentencia recibida en 2024 y una segunda dictada en 2025 a 13 años y cuatro meses de cárcel por las compras inmobiliarias que realizó en Perú con los sobornos de Odebrecht.

Precisamente, Toledo declaró esta semana, en una audiencia judicial de apelación, que no sabe "cuántos días" tiene de vida, al solicitar que acepten su pedido para buscar a un testigo que conoce donde se encuentra depositado el dinero que, según la sentencia, recibió de Odebrecht.

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En vista al próximo cambio de gobierno en Perú, Karp dirigió también su pedido de indulto al nuevo mandatario que será proclamado en julio, entre la derechista Keiko Fujimori o el izquierdista Roberto Sánchez, cuando se complete el 100 % del escrutinio de la segunda vuelta electoral.

"Le pediría a Keiko Fujimori, o a cualquiera que gane, que sean seres humanos y tengan misericordia, que escuchen al papa, y puedan tener clemencia con mi esposo, lo manden a su casa y a la clínica que necesita", dijo la esposa del exmandatario, afectado por problemas cardíacos y urológicos.

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Karp agregó que Fujimori sabe cómo es la vida en la prisión, a raíz de las detenciones preliminares que tuvo mientras fue procesada también por presunto lavado de activos, y le pidió que "no vaya del lado de la venganza, nunca".

El exmandatario Toledo dirigió las masivas protestas contra el gobierno del padre de la candidata, Alberto Fujimori (1990-2000), que terminaron con su renuncia desde Japón en 2000, y ganó las elecciones del año siguiente.

En su cuarta postulación a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori aparece como la virtual ganadora de la segunda vuelta electoral con el 50,1 % de los votos, al 99 % del escrutinio.EFE