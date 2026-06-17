El presidente de Corea del Sur pide a Trump que "tome la iniciativa" para una paz con Corea del Norte

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha reclamado a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que "tome la iniciativa" en los esfuerzos para intentar lograr un acuerdo de paz con Corea del Norte, a raíz del pacto preliminar alcanzado con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Próximo, desatada el 28 de febrero por la ofensiva estadounidense-israelí contra el país asiático.

La Presidencia surcoreana ha indicado en un breve comunicado que Lee y Trump han mantenido una conversación en el marco de la cumbre del G7 en Francia, en la que el mandatario surcoreano "pidió a Trump que tome la iniciativa para la resolución pacífica del asunto norcoreano, igual que resolvió la guerra en Oriente Próximo".

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El texto recoge que Trump "expresó su intención de trabajar para lograr resolver el asunto norcoreano", si bien el mandatario estadounidense no se ha pronunciado sobre este punto. Durante su primer mandato, Trump mantuvo tres encuentros oficiales con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, para intentar avanzar hacia un acuerdo de paz.

Lee ha abogado desde su llegada al poder en junio de 2025 por un acercamiento con Pyongyang, si bien por ahora no se ha producido un acercamiento que haya derivado en el inicio de conversaciones entre ambos países, que siguen técnicamente en guerra, dado que el conflicto bélico que se extendió entre 1950 y 1953 no finalizó con un acuerdo de paz, sino con un armisticio.

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