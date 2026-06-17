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El Getafe traspasa a Arambarri al River Plate

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Madrid, 17 jun (EFE).- El Getafe ha anunciado este miércoles que ha llegado a un acuerdo con el River Plate para el traspaso del uruguayo Mauro Arambarri al club argentino, que ha confirmado que el jugador ya ha firmado su contrato.

El mediocampista selló su vínculo que lo unirá con el River hasta el 31 de diciembre de 2028. A partir del jueves, se incorporará a los entrenamientos del plantel profesional bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

"El Getafe Club de Fútbol y el Club Atlético River Plate han alcanzado un acuerdo para el traspaso del futbolista uruguayo Mauro Arambarri, poniendo fin a una etapa histórica de ocho temporadas en la entidad azulona", señala el club madrileño en su web.

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Arambarri llegó al Getafe en el verano de 2018 y, desde su incorporación, se convirtió en una de las piezas fundamentales del equipo getafense "gracias a su compromiso, liderazgo y rendimiento constante en el centro del campo", recuerda el club.

Durante su trayectoria en el Getafe, Arambarri ha disputado 267 partidos oficiales, entre Liga, Copa del Rey y competiciones europeas, y ha superado la veintena de goles.

El internacional uruguayo fue "protagonista de algunos de los momentos más brillantes del club en la última década, participando en las históricas clasificaciones europeas".

Desde su llegada a Getafe, procedente del Girondins de Burdeos, Arambarri "destacó por su capacidad de sacrificio y su intensidad competitiva".

"El Getafe CF quiere agradecer a Mauro Arambarri su profesionalidad, entrega y dedicación durante todos estos años, en los que defendió nuestro escudo con orgullo. Gracias por todo, Mauro. Esta siempre será tu casa", agrega la entidad.

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