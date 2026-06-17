Bolsa mexicana pierde 0,26 % tras cuatro jornadas de avances y baja a 68.304,73 unidades

Ciudad de México, 17 jun (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este miércoles un 0,26 % para romper cuatro jornadas de ganancias, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) bajó a 68.304,73 unidades, en una jornada con cierres mixtos en los mercados del mundo.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Añadió que en Estados Unidos "se observaron pérdidas tras la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, ante la posibilidad de incrementos a la tasa de interés antes de que termine el año".

En México, apuntó la experta, el IPC se movió en línea con los mercados de EE.UU. y "cerró la sesión con una pérdida de 0,26 %, para cortar una racha de cuatro sesiones de avances".

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Industrias Peñoles (-3,86 %), Cemex (-2,28 %), Megacable (-1,89 %), Chedraui (-1,45 %) y GCC (-1,3 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con el movimiento de este miércoles el rendimiento del índice mexicano en lo que va de junio es del -0,41 % y en el año es del 6,21 %.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,63 % frente al dólar, al cotizar en 17,33 unidades por billete verde, frente a los 17,22 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 235 millones de títulos por un importe de 25.408 millones de pesos (unos 1.466 millones de dólares).

De las 729 empresas que cotizaron en la sesión, 325 cerraron con sus precios al alza, 373 registraron pérdidas y 31 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la desarrolladora inmobiliaria Dine en su serie B (DINE B), con el 10 %, y en su serie A (DINE A), con el 10 %, y de la productora y comercializadora de alimentos Grupo Herdez (HERDEZ), con el 5,47 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -5,26 %; de la firma de telecomunicaciones Axtel (AXTEL CPO), con el -4,21 %, y de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -3,86 %. EFE