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Arte y tecnología para abordar la creación de memoria histórica en España y Latinoamérica

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Granada (España), 17 jun (EFE).- La ciudad española de Granada acoge desde este miércoles el Museo de Memorias Vivas, un espacio expositivo que reúne más de 25 proyectos de España, Colombia, Argentina y otros países latinoamericanos para explorar nuevas formas de construir memoria histórica a través del arte, la realidad virtual, la fotografía, la radio libre y las tecnologías inmersivas.

El espacio es el resultado de un proceso de trabajo colectivo desarrollado durante un año y medio entre Colombia y España, y podrá visitarse hasta el viernes en el marco del I Simposio Internacional sobre Memorias Participativas de la Universidad de Granada (UGR), explicó a EFE Andrea García, coorganizadora del evento.

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Los proyectos de la muestra, detalló García, abordan experiencias marcadas por distintas formas de violencia, desde conflictos armados y desapariciones forzadas hasta procesos de exclusión o desplazamiento, pero también ponen el foco en las redes de solidaridad, apoyo mutuo y resistencia que han surgido en comunidades y territorios para afrontar esas situaciones.

Entre las iniciativas están 'Proyecto 6402+, memorial digital', una plataforma digital impulsada por Wikimedia Colombia y MAFAPO (Madres de Falsos Positivos) para documentar casos de ejecuciones extrajudiciales investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y preservar los testimonios de sus familiares.

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También forma parte de la muestra 'Sabedores RA', un proyecto de Colombia que recupera a través de la realidad aumentada la figura de los llamados portadores de conocimientos ancestrales, sus oficios (como la pilandera, el juglar o el poeta de la música) y prácticas culturales de comunidades del Caribe.

A ellas se suma 'Ruta al exilio', una iniciativa educativa de España que acerca la memoria del exilio antifranquista a jóvenes generaciones, entre otras propuestas.

El simposio reúne a representantes institucionales, artistas, personal investigador, organizaciones sociales y proyectos comunitarios de Colombia y España para debatir sobre los desafíos de las políticas públicas de memoria participativa.

Los especialistas pondrán el foco en experiencias impulsadas desde comunidades, organizaciones sociales, espacios culturales y procesos artísticos que entienden la memoria como una práctica colectiva vinculada a los cuerpos y los territorios.

Así, a través del arte, la investigación social, la educación y las perspectivas feministas, antirracistas y descoloniales, el simposio explorará metodologías que amplían las formas de recordar, contar e imaginar futuros compartidos.

El simposio, cuya inauguración hoy contó con la asistencia de la viceministra de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural de Colombia, Saia Vergara, culminará con la elaboración colectiva de un decálogo de buenas prácticas. EFE

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