Art Basel 2026 abre sus puertas con 290 galerías y una apuesta por el arte digital

Redacción Internacional, 17 jun (EFE).- Más de 290 galerías de 43 países que presentarán la obra de unos 4.000 artistas se darán cita del 18 al 21 de junio en Art Basel, la feria de arte más importante del mundo, que este año apuesta por el arte digital en Zero 10 o las obras desconocidas de granes artistas en Exclusive.

Una feria que tiene su área principal en Galleries, donde se mezclan obras de maestros contemporáneos con artistas jóvenes y que en Statements presentará la obra en solitario de talentos emergentes, como la española Mónica Mays o el mexicano Ramón Saturnino.

PUBLICIDAD

También habrá una fuerte presencia de galerías hispanoamericanas, desde las madrileñas Elvira González, Elba Benítez, Ehrhardt Floirez o Leandro Navarro a la barcelonesa Polígrafa Obra Gráfica, la colombiana Casas Riegner (Bogotá), la mexicana kurimanzutto (Ciudad de México) o la brasileñas Casa Triângulo y Raquel Arnand (ambas de Sao Paulo).

Y se podrá ver una selección de obras de un maestro como el uruguayo Joaquín Torres García creadas entre 1916 y 1935, que incluye pinturas, esculturas o dibujos, en la Galería Guillermo de Osma (Madrid).

Pero si algo destaca este año es la plataforma Zero 10, que ya debutó en la filial de Miami de la feria y que ahora llega a Art Basel con el objetivo de "redefinir el futuro del arte contemporáneo".

Bajo el lema de 'La condición', una veintena de galerías -entre ellas nombres internacionales como Hauser & Wirth, Marian Goodman o Almin Rech, además de otras como la española Max Estrella (Madrid), la holandesa Upstream Gallery (Amsterdam) o la francesa Oniris (Rennes)- llevarán a Basilea obras de artistas "a la vanguardia de las prácticas artísticas digitales".

PUBLICIDAD

"El mercado del arte está en expansión, y el público que impulsa esta expansión es nativo digital, está conectado globalmente y busca plataformas que hablen su idioma. Zero 10 en nuestra sede principal en Suiza es nuestra respuesta más ambiciosa hasta la fecha a este desafío", explicó el director ejecutivo de Art Basel, Noah Horowitz.

El artista Trevor Paglen y el estratega de arte digital Eli Scheinman son los comisarios de esta sección en la que se podrán ver las cartografías abstractas de Andreas Gursky o las exploraciones de la vida vegetal y las imágenes generadas por Inteligencia Artificial de Hito Steyerl.

PUBLICIDAD

Por otro lado, en Basel Exclusive se presentarán piezas nunca antes expuestas públicamente de artistas como Louise Bourgeois, de la que se exhibirá una escultura que consta de formas de tela rellenas y cosidas a mano, apiladas sobre una base de acero.

Una obra de carácter totémico y antropomórfico que evoca la serie de bronces 'Pilar', que la artista realizó a finales de la década de 1940.

O 'Troy' (1962), una serigrafía de Andy Warhol en la que experimentó por primera vez en la técnica de repetición de coloridos retratos de una misma persona, en este caso de uno de los actores más populares de comienzos de los 60, Troy Donahue.

PUBLICIDAD

Así como un conjunto escultórico de cuatro piezas realizadas en bronce pulido por Henry Moore a comienzos de los 70 -'Large Four Piece Reclining Figure'-, el cuadro 'Due donne senza ombra' (2019), del recientemente fallecido Georg Baselitz, o 'Silsersee' (1995), de Gerhard Richter, un óleo en el que proyectó una fotografía del lago suizo de Sils.

En la feria habrá además una sección denominada Unlimited que presentará esculturas, performances, películas o proyectos inmersivos que van más allá de los formatos tradicionales. Serán 59 proyectos de 66 galerías los que participarán en este apartado.

Mientras que Parcours repartirá obras por las calles de Basilea y también se presentarán dos importantes encargos creados para ser exhibidos en Messeplatz y Münsterplatz.

Entre los artistas que estarán presentes en Basilea durante los días de la feria están la británica Lubaina Himid, la fotógrafa franco-marroquí Yto Barrada, el español Oriol Vilanova, conocido por sus instalaciones con tarjetas postales, la artista visual palestina Dana Awartani, el pintor japonés Ei Arakawa-Nash, la pintora peruana Sara Flores o la artista visual salvadoreña Guadalupe Maravilla. EFE

PUBLICIDAD

(foto)