Arabia Saudí dice que la paz con Irán debe asegurar que no desarrolle armas nucleares

Viena, 17 jun (EFE).- El ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan al Saud, ha asegurado este miércoles en Viena que la libre circulación por Ormuz y las garantías de que Irán no desarrolle un arma atómica son sus principales expectativas sobre el principio de acuerdo de paz entre el país persa y Estados Unidos.

"Garantizar que haya un programa nuclear civil en Irán que no represente un riesgo para sus vecinos es de vital importancia. Creo que todos en la región tenemos un interés directo en ello", afirmó el ministro durante una charla en Viena organizada por el laboratorio de ideas European Council of Foreign Relations.

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Faisal bin Farhan dijo que, según sus informaciones, en el acuerdo hay "claros compromisos para resolver este asunto" con la vista puesta en evitar que Irán pueda desarrollar un arma atómica.

Así, afirmó que cualquier acuerdo que se alcance debe ser sólido y con los mecanismos de verificación que den confianza a la comunidad internacional y que "permita dejar finalmente este problema detrás".

El ministro también recordó que para su país es esencial que la situación en el estrecho de Ormuz vuelva a ser la misma que antes de la guerra iniciada el pasado febrero por los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán.

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"Desde nuestra perspectiva no hay otra opción", afirmó Faisal bin Farhan sobre la posibilidad, planteada por Irán, de cobrar por servicios como navegación, protección medioambiental y seguros, pero no peajes por el mero paso.

El ministro saudí dijo que esa propuesta no tiene anclaje en las normas internacionales y que antes de la guerra no había problemas de seguridad o medioambientales.

"¿Por qué deberíamos ahora, como resultado de un conflicto, aceptar un arreglo novedoso que se va a imponer?", planteó.

Faisal bin Farhan reconoció que los ataques de Irán a varios países del Golfo Pérsico durante la guerra provocó una pérdida de confianza y que hay que reconstruir las relaciones antes de avanzar hacia una cooperación económica.

Preguntado sobre la posibilidad de que Israel rechace el acuerdo y reanude los ataques, el responsable de la diplomacia saudí opinó que esa vía sería a largo plazo perjudicial para los intereses israelíes.

Respecto a la frágil situación en Gaza, el ministro opinó que el principal desafío "es la falta de voluntad de Israel hasta ahora para adoptar la vía política, para aceptar la necesidad de un horizonte político para los palestinos".

En ese sentido, aseguró que la solución del problema de Palestina debe ser parte de un diálogo regional amplio ya que es uno de los temas que más riesgos genera.

"Si Israel es parte de la región, debería ser parte del diálogo regional. Pero Palestina también es parte de la región. ¿Están los israelíes dispuestos a aceptar eso? Si ese fuera el caso, creo que sería un paso en la dirección correcta", afirmó. EFE

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