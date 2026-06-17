Agencias

Al menos dos muertos al estrellarse la avioneta en la que viajaban al norte de Moscú

Guardar
Google icon
Imagen NWPKFYQHSZHEPOUYQKRXXJRC64

Al menos dos personas, un piloto y un pasajero, han muerto este miécorcoles después de que la avioneta en la viajaban se haya estrellado en una localidad al nordeste de la capital de Rusia, Moscú, tras lo cual se ha incendiado.

Los servicios de emergencias han confirmado a la agencia de noticias rusa TASS que entre los fallecidos figuran el piloto de la avioneta y otro pasajero identificado como Pyort Tutakin y que era "piloto de pruebas".

Ambos estaban a bordo de una avioneta privada modelo 'Zelin Z42' cuando se ha estrellado y posteriormente incendiado en Sergiev Posad, un accidente cuyas causas investiga el Comité Interestatal de Aviación.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Macron defiende las restricciones europeas a la importación de carne brasileña

Infobae

Catalina de Gales regresa a Ascot por primera vez desde su tratamiento de cáncer

Infobae

Trump dice que Brasil es un país "políticamente difícil" tras condena a hijo de Bolsonaro

Infobae

Trump se va del G7 con apoyo del grupo para Ormuz en un pacto que advierte que no es final

Infobae

EE.UU. ve el acuerdo entre Venezuela y GE Vernova como un "nuevo avance" del plan de Trump

Infobae