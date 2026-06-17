Al menos dos muertos al estrellarse la avioneta en la que viajaban al norte de Moscú

Al menos dos personas, un piloto y un pasajero, han muerto este miécorcoles después de que la avioneta en la viajaban se haya estrellado en una localidad al nordeste de la capital de Rusia, Moscú, tras lo cual se ha incendiado.

Los servicios de emergencias han confirmado a la agencia de noticias rusa TASS que entre los fallecidos figuran el piloto de la avioneta y otro pasajero identificado como Pyort Tutakin y que era "piloto de pruebas".

Ambos estaban a bordo de una avioneta privada modelo 'Zelin Z42' cuando se ha estrellado y posteriormente incendiado en Sergiev Posad, un accidente cuyas causas investiga el Comité Interestatal de Aviación.