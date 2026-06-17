Agenda informativa multisoporte América para el 17 de junio 2026

ESTADOS UNIDOS

- La Reserva Federal toma su primera decisión sobre tipos de interés bajo Kevin Warsh en medio de una inflación al alza y las presiones del presidente Donald Trump por bajarlos. (foto) (video)

- Se retoma en Nueva York la selección del jurado en el caso estatal contra Luigi Mangione, acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare. (foto) (video)

- Los documentos fundacionales de EE.UU., incluida la Declaración de Independencia, llegan al Museo de Miami para su exhibición. (foto) (video)

- El Consejo de Seguridad de la ONU debate este miércoles el rol de las mujeres en la construcción de la paz, en el marco de su agenda sobre mujeres, paz y seguridad. (foto) (video)

- Un juez sentencia a cadena perpetua a Rex Heuermann, asesino en serie que confesó matar a ocho mujeres entre 1993 y 2010 cuyos restos fueron hallados en Gilgo Beach, Long Island.

- El secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Ivan Marques, ofrece una sesión informativa sobre la convergencia del crimen organizado en las Américas.

- La tormenta tropical Arthur se formó como el primer ciclón de la temporada del Atlántico, frente a las costas de Texas, por lo que "se esperan inundaciones que amenazan la vida" en el sureste de Estados Unidos, avisó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés). (foto)

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- El Gobierno pide desechar una demanda de organizaciones civiles contra un centro de datos de inteligencia artificial (IA) de la empresa xAI, del magnate Elon Musk, por contaminación en Misisipi, un hecho que las agrupaciones tacharon de "corrupción".

- El Centro Nacional de Huracanes prevé que la depresión tropical Uno se fortalezca esta tarde y se convierta en la tormenta tropical Arthur, la primera con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026. (foto)

CUBA

- El presidente Miguel Diaz-Canel puso en marcha un inédito grupo de expertos, incluyendo economistas no oficialistas y críticos, en busca de reformas más allá de las ya planteadas, confirmaron a EFE tres fuentes al tanto de la iniciativa.

- El núcleo del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) analiza de urgencia las reformas económicas anunciadas hace cinco días, en medio de protestas por la crisis y presiones de EE.UU. (foto) (video)

PERÚ

- El escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones de Perú avanza a un punto donde se prevé que se confirme el triunfo de la candidata derechista Keiko Fujimori sobre el izquierdista Roberto Sánchez. (foto)

- El Gobierno ha recompuesto la Comisión de Gracias Presidenciales, encargada de recomendar al mandatario el otorgamiento de indultos, con la designación de un quinto miembro para garantizar su funcionamiento.

ARGENTINA

- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) cumple un año desde que comenzó a cumplir en su domicilio de Buenos Aires una condena de seis años de prisión por corrupción. (foto)

- Comienza el juicio por el fusilamiento de cinco militantes peronistas en 1956, 70 años después de unos hechos que marcaron la historia de Argentina. (video)

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- El Ministerio de Economía de Argentina da a conocer el resultado fiscal de mayo, luego de que las cuentas públicas registraran en abril pasado una caída interanual del 25,2 % en el superávit fiscal primario.

COLOMBIA

- Los candidatos Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, candidatos a la segunda vuelta presidencial en Colombia, presentan visiones opuestas sobre seguridad, paz y el rumbo del país. (foto) (video)

- La segunda vuelta colombiana enfrenta dos modelos económicos: el ajuste fiscal y la apuesta por el petróleo de De la Espriella frente a la "revolución económica y social" contra la pobreza de Cepeda. (foto) (video)

- El presidente Gustavo Petro ordenó a la Cancillería que intervenga ante el Gobierno de Estados Unidos para conseguir la liberación del activista de izquierdas Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, quien fue detenido la víspera en el estado de Arizona. (video)

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- Un temblor de magnitud 5,1 se sintió este miércoles en el centro de Colombia, sin registro de víctimas o daños hasta el momento por parte de las autoridades.

BRASIL

- La ciudad brasileña de Río de Janeiro acoge la Cumbre Mundial de Cuencas, donde se debate la gestión integrada de los recursos hídricos a nivel global.

- Arranca en Río la XVIII Conferencia del Fuerte de Copacabana, foro de seguridad internacional donde autoridades y expertos debaten sobre tecnología y geopolítica en un mundo fragmentado.

- El Museo Thysen de Madrid organiza una exposición itinerante en Brasilia, que después pasará a São Paulo y México. (foto) (video)

- El Banco Central anuncia si mantiene o altera la tasa básica de intereses de Brasil, la mayor economía latinoamericana.

- La actividad económica avanzó un 0,51 % en abril con respecto a marzo, con lo que se recuperó tras haber retrocedido un 0,18 % el mes anterior, informó este miércoles el Banco Central.

- La Alcaldía de la ciudad brasileña de Limeira bloqueó los accesos al puente donde el pasado fin de semana una joven fue arrojada al vacío sin cuerdas desde una altura de más de 30 metros, cuando estaba haciendo puenting.

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CHILE

- El Banco Central de Chile actualiza sus proyecciones de crecimiento para la economía en medio del impacto del alza de los combustibles debido a la guerra en Oriente.

- La industria vitivinícola chilena apuesta por vinos sin alcohol, enoturismo y productos premium para capear la crisis de consumo global y mantener su lugar como cuarto exportador mundial. (foto) (video)

MÉXICO

- Francia ve a México como destino clave para la inversión gracias al Plan México y el Acuerdo Global Modernizado con la UE, que busca aumentar hasta un 30 % el comercio bilateral, según la embajadora Delphine Borione.

- Especialistas ven al país como uno de los principales polos de América Latina para desplegar infraestructura crítica de inteligencia artificial (IA).

- Conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum. (foto) (video)

VENEZUELA

- Alianza por la Libertad de los Presos Políticos organiza una vigilia en honor a Carmen Teresa Navas, la madre de Víctor Hugo Quero, quien murió bajo custodia del Estado. (foto) (video) (directo)

- La Intergremial del estado Zulia, en el occidente de Venezuela, se pronuncia en una rueda de prensa sobre el colapso de la generación eléctrica y el plan de rescate 2026. (foto) (video)

- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal 'Con el mazo dando' por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

REPÚBLICA DOMINICANA

- El secretario general de la ONU, António Guterres, se reúne con el presidente dominicano, Luis Abinader, tras su visita a Haití, azotado por la violencia de las bandas armadas. (foto) (video)

- La producción azucarera de República Dominicana repunta un 11,8% tras su mayor contracción reciente, aunque persiste el deterioro laboral de los trabajadores cañeros. (foto) (video)

PANAMÁ

- La inversión extranjera en Panamá cayó del 10% al 2% del PIB, y una nueva ley busca recuperarla gravando a empresas foráneas sin actividad en el país. (foto) (video)

- Panamá detalla este miércoles los actos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, que coincidirá con la 56 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). (foto) (video)

GUATEMALA

- El PNUD presenta en Guatemala el informe "Democracias bajo presión", sobre el futuro democrático del país. (foto) (video)

URUGUAY

- Un total de 16 empresas españolas llegan a Uruguay para explorar inversiones en transporte y movilidad urbana.

PARAGUAY

- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presenta un informe de gestión ante la Junta de Gobierno de la oficialista Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado. (foto) (video)

DEPORTES

México.- Un aficionado mexicano lleva décadas coleccionando álbumes Panini a la espera del Mundial, tradición que hoy busca transmitir a su sobrino. (foto) (video)

México.- Uzbekistán se enfrenta a Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la fase de grupos del Grupo K. (Foto)

México.- Hinchas colombianos viven en México el inicio del Mundial para su selección. (foto) (video) (directo)

México.- La secretaria de Turismo de Ciudad de México, Alejandra Frausto, habla con EFE sobre las perspectivas del Mundial 2026 para la capital. (foto)

México.- La ciudad de Guadalajara se prepara para el regreso de México al Mundial. (video)

México.- Maluma aterriza en México para presenciar el partido entre Colombia y Uzbekistán y cuenta a EFE cómo su nuevo disco ‘Loco x Volver’ reformula el “sueño americano” que algún día tuvo y que ahora lo abraza desde sus raíces latinas. (foto)

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Estados Unidos.- Las líneas de cruceros convertirán sus barcos en "fan zones" flotantes con transmisión en vivo de todos los partidos del Mundial. (foto) (video)

Estados Unidos.- Entrevista con el campeón del mundo con Argentina en 1986, el delantero Jorge Burruchaga.(foto) (video)

Estados Unidos.- Inglaterra se enfrenta a Croacia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la fase de grupos del Grupo L. (foto)

Estados Unidos.- Entrenamiento de la selección de Estados Unidos. (foto)(vídeo)

Estados Unidos.- Entrenamiento de la selección argentina. (foto)(vídeo)

Estados Unidos.- Previa del partido entre República Checa y Sudáfrica en Atlanta. (foto)(vídeo)

Estados Unidos.- Portugal se enfrenta a República Democrática del Congo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la fase de grupos del Grupo K.

Canadá.- Ghana se enfrenta a Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la fase de grupos del Grupo L.

Colombia.- Los colombianos esperan con entusiasmo el estreno de su selección de fútbol en el Mundial, donde tendrá como primer rival en el Grupo K a Uzbekistán. (foto) (video)

Brasil.- Ronda clasificatoria de los Campeonatos Panamericanos de Gimnasia. (foto)

Panamá.- Los aficionados panameños asisten al estreno de su selección en el Mundial 2026 contra Ghana, un evento para el que el Gobierno de Panamá ordenó incluso el cierre anticipado de las oficinas públicas nacionales y municipales para que nadie se perdiera el partido. (foto) (vídeo) EFE

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ma/lnm