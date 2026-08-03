Al menos tres civiles muertos y dos heridos tras ataque ucraniano contra Crimea

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Moscú, 3 ago (EFE).- Al menos tres civiles rusos murieron en la anexionada península de Crimea a consecuencia de ataques ucranianos durante la pasada noche y otros dos resultaron heridos, según el líder local, Serguéi Axiónov.

"El enemigo perpetró un nuevo ataque nocturno contra la república de Crimea. Lamentablemente hay víctimas: murieron tres civiles, dos personas resultaron heridas", escribió en su cuenta de Telegram, sin especificar si se trató de un ataque con drones o misiles ni ofrecer otros detalles.

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El líder crimeo expresó sus "sinceras y profundas condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos a consecuencia de este bárbaro ataque" y deseó un "pronto restablecimiento a los heridos".

Axiónov prometió que las autoridades ayudarán a las víctimas: "no dejaremos a nadie sin apoyo".

Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas "interceptaron y aniquilaron" 131 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro.EFE