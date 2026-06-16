Nace en Israel un nuevo partido político pacifista y contra la ocupación de los palestinos

Jerusalén, 16 jun (EFE).- Activistas por la paz israelíes, la mayoría miembros de la organización árabe y judía Standing Together, un conocido movimiento pacifista en Israel, anunciaron este martes el lanzamiento de un partido político de cara a las elecciones parlamentarias del próximo otoño, una plataforma opuesta a la ocupación de los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania.

La formación, A Place For Us All ("Un lugar para todos nosotros"), busca "promover la colaboración, la igualdad, la paz y una democracia compartida en Israel", según un breve comunicado compartido en WhatsApp por un portavoz del partido.

Los líderes del partido son los codirectores de Standing Together: Rula Daud, que es palestina de territorio israelí, y Alon-Lee Green, israelí.

"El partido se lanzará oficialmente hoy al medio día", recoge el comunicado, en un evento en la ciudad de mayoría palestina de Nazaret, en el norte de Israel.

Lo conforman activistas por la paz y líderes de la sociedad civil, puntualizó a EFE un portavoz de la formación, señalando que el partido es "completamente independiente de Standing Together".

También forman parte del partido otros dos antiguos miembros de Standing Together, Itamar Avneri y Sally Abed; así como el activista judío Yonatan Zeigen, hijo de la también pacifista Vivian Silver, asesinada en los ataques del 7 de octubre de 2023.

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Junto a ellos, lo integra la activista palestina Ghadir Hani, que también estuvo integrada en el liderazgo de Standing Together.

Pese a la independencia del partido hacia la organización, por el momento comparten una estética (el color morado que caracteriza a Standing Together), valores y miembros. Según Haaretz, el organizador de campañas para el movimiento Uri Weltmann liderará ahora la campaña de A Place For Us All de cara a las elecciones.

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Standing Together nació en 2015 como un movimiento pacifista formado por árabes israelíes (palestinos con ciudadanía de Israel, descendientes de aquellos que permanecieron en el territorio ante la creación del Estado) y judíos israelíes.

Se define como "un movimiento popular progresista que agrupa a ciudadanos judíos y palestinos de Israel en contra de la ocupación y a favor de la paz, la igualdad y la justicia social". EFE