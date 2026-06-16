México alerta sobre la formación de un ciclón tropical a 105 km de su territorio

Ciudad de México, 16 jun (EFE).- El Servicio Meteorológico Nacional de México alertó este martes de la formación del potencial ciclón tropical Uno en el Golfo de México localizado a 105 km al suroeste de la ciudad fronteriza de Reynosa, en el estado de Tamaulipas (noreste), y que tiene fuertes rachas de vientos de 65 kilómetros por hora.

En un comunicado, el organismo informó que el fenómeno meteorológico, originado a las 9:00 hora local (15:00 GMT) tiene vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora y se está desplazando al noreste a una velocidad de 9 kilómetros la hora.

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Por ello, llamó la atención sobre consecuencias atmosféricas en los estados fronterizos de Tamaulipas y Nuevo León.

"Las bandas nubosas del sistema generan lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros) en Nuevo León y Tamaulipas, así como vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa de Tamaulipas", advirtió la Semarnat.

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El ciclón se localiza a la misma distancia de México que del estado estadounidense de Texas, fronterizo con el país latinoamericano.

Ante esta situación, las autoridades mexicanas destacaron que las eventuales precipitaciones podrían generar "deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas".

"Se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de Protección Civil", concluyó la Semarnat.

La formación de ciclones tropicales es un fenómeno habitual en esta época del año en el Caribe mexicano o en los territorios costeros del Pacífico.

Históricamente, los estados más afectados por ciclones en México son Baja California Sur y Sinaloa (noroeste), Tamaulipas (norte), Veracruz (este) y Quintana Roo (sur). EFE