Lukashenko se disculpa con Zelenski tras el cruce de amenazas: "Está bajo presión, es joven e inexperto"

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, se ha disculpado con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, tras el cruce de declaraciones altisonantes de las últimas semanas, en las que se incluían amenazas de ataques por ambas partes, y ha aducido que el dirigente ucraniano "está bajo presión, es joven e inexperto".

"Quizás me excedí en algún punto, pero fue una respuesta a sus declaraciones fuera de lugar (...) Si Vladimir Aleksandrovich se sintió ofendido, le pido disculpas por estas palabras", se ha excusado el presidente bielorruso en una entrevista para la edición en inglés de la cadena saudí Al Arabiya.

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Lukashenko ha afirmado que "quizás" no debió responder a las "amenazas" y "provocaciones" de Zelenski ya que, "después de todo" está en medio de una guerra. "Este hombre está bajo presión, es joven, inexperto, no es militar", ha apuntado.

Las palabras de Zelenski a las que alude Lukashenko datan de finales de mayo. El Ejército ucraniano, en un momento en el que desde Kiev se insistía en que Minsk estaría en la antesala de participar directamente en la guerra con Rusia, declaró que tenían identificados 500 objetivos en caso de Bielorrusia diera este paso.

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"Los primeros 500 objetivos ya están marcados", dijo el comandante Robert Brovdi, comandante de un batallón de las Fuerzas Armadas ucranianas especializado en el uso de drones, quien se refirió a Lukashenko con el término 'gauleiter', con el que los nazis designaban a los líderes regionales.

El líder de Bielorrusia ha recordado estas palabras durante la entrevista y ha argumentado que se vio "obligado" a responder cuando comenzó a ser amenazado de manera tan directa, extendiendo él su propia amenaza con atacar territorio ucraniano.

Con todo, ha reiterado que su país no tiene intención alguna de atacar Ucrania. "No deben esperar ninguna acción militar por parte de Bielorrusia, ni especialmente por mí", ha dicho Lukashenko que, no obstante, ha instado a su homólogo ucraniano a evitar las "provocaciones".

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"Hay mucha gente en Bielorrusia que desea la paz tanto como él y los ucranianos", ha afirmado después de enumerar las "propuestas" que él mimo planteó a Zelenski para evitar que se produjera esta guerra.