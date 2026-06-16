Kallas se muestra "cauta" sobre el acuerdo de paz de EEUU e Irán y pide que su aplicación sea "verificable"

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha reaccionado al acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán asegurando que da motivos para "un optimismo cauteloso" y reclamando que su aplicación sea "verificable" y "compatible con el Derecho Internacional" para que sea sostenible en el futuro.

En una intervención en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), la jefa de la diplomacia europea ha puesto en valor el pacto cerrado entre Washington y Teherán por tener "potencial" de abrir la veda para otras "conversaciones más profundas" como la estabilidad regional o el programa nuclear iraní, pero se ha mostrado prudente con que el alto al fuego llegue a buen puerto.

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"Durante los últimos dos días han existido motivos para un optimismo cauteloso respecto a la situación en Oriente Próximo", ha indicado, opinando que, aunque no se conocen aún detalles concretos del acuerdo, este "debería" contribuir a aliviar las presiones sobre el mercado energético mundial.

Ha añadido también que para que cualquier acuerdo "sea sostenible", debe ser "plenamente compatible con el Derecho Internacional" y su aplicación "debe ser verificable".

En este sentido, ha defendido la necesidad de que el estrecho de Ormuz vuelva a estar "abierto y libre de peajes". "La Unión Europea rechaza cualquier medida que imponga costes adicionales al tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz", ha sostenido durante su intervención en la Eurocámara.

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También ha ofrecido el apoyo de la Unión para "contribuir a la próxima fase", reivindicando la "experiencia técnica en material nuclear" y el "peso económico" del bloque para ayudar a lograr "una resolución sostenible que promueva la estabilidad regional", protegiendo al mismo tiempo los intereses y la seguridad europeos.

VE "FRÁGIL" LA SITUACIÓN EN LÍBANO

Más allá de Irán, la política estonia se ha referido a la situación en Líbano, que "sigue siendo muy frágil" y requiere "una atención internacional sostenida" mientras se aplica el acuerdo integral para un alto el fuego entre Líbano e Israel, que el Gobierno de Netanyahu ha pasado por alto con nuevos ataques al país mediterráneo.

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Para Kallas, el alto el fuego "debe mantenerse, pues representa una oportunidad para poner fin al conflicto, dar una oportunidad a la diplomacia y crear las condiciones para una distensión duradera". "Seguiremos apoyando a las autoridades libanesas, en particular en su determinación de desarmar a Hezbolá", ha agregado.

Sobre los planes de Israel de extender sus asentamientos en Cisjordania, la Alta Representante ha dicho que "no se ajustan al Derecho Internacional" y socavan "aún más las perspectivas de una solución de dos Estados".

Según ha informado, trasladará a la Comisión Europea la petición de "un gran número de Estados miembro" para que Bruselas ofrezca propuestas para prohibir el comercio con estos "asentamientos ilegales". Kallas espera con ello que el Colegio de Comisarios le ofrezca antes de mitas de julio "una lista de opciones de posibles medidas comerciales", que no requieren unanimidad entre los países.

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En cuanto a Gaza, ha lamentado que el bloque comunitario no observa avances en la aplicación del plan de paz para Gaza, toda vez que la crisis humanitaria en Gaza "no deja de agravarse". "No podemos esperar más. Por eso la UE reclama el flujo inmediato y sin trabas de ayuda humanitaria a Gaza y apoyará la recuperación temprana en cuanto las condiciones lo permitan", ha concluido.