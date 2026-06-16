Abatidos cinco presuntos miembros del grupo armado TPP por las fuerzas paquistaníes en el noroeste del país

Al menos cinco presuntos miembros del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) han sido abatidos durante una operación llevada a cabo por las fuerzas de seguridad paquistaníes en una localidad de la provincia de Punyab, en el noroeste del país.

Un portavoz del Departamento Antiterrorista (CTD) ha indicado este martes en declaraciones recogidas por el diario 'Dawn' que los cinco han muerto tras abrir fuego contra las fuerzas paquistaníes, que se encontraban en medio de un operativo en el municipio de Mankor, dando lugar así a un tiroteo.

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Tras el enfrentamiento, los agentes se han incautado de un arsenal de armas y material explosivo con los que los presuntos terroristas planeaban atentar en Punyab, ha indicado el portavoz.

De acuerdo a las informaciones de la cadena paquistaní Samaa TV, las autoridades han confirmado su pertenencia al TTP, conocido como los talibán paquistaníes.

De hecho, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha felicitado a los agentes por la "exitosa operación contra Fitna al Khawarij", término con el que el Gobierno y el Ejército del país denominan al TTP, según recoge Radio Pakistan.

La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de los talibán paquistaníes, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

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