Aragchi y su homólogo de Omán abogan por fortalecer la cooperación regional tras el acuerdo entre Irán y EEUU

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha coincido con su homólogo de Omán, Badr al Busaidi, en la necesidad de fortalecer la cooperación regional en una conversación telefónica mantenida este martes en la que han abordado el reciente acuerdo entre Teherán y Washington para poner fin al conflicto desatado en Oriente Próximo hace más de tres meses.

Los dos ministros han "dialogado e intercambiado opiniones sobre el Memorando de Entendimiento de Islamabad, así como sobre asuntos bilaterales" durante una llamada en la que han "acordado continuar las consultas y la coordinación para fortalecer la estabilidad y la cooperación en la región", ha indicado el Ministerio de Exteriores iraní en sus redes sociales.

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Por su parte, la cartera diplomática omaní ha señalado que Araqchi y Al Busaidi han reafirmado el "compromiso" de Teherán y Moscate "con las normas del Derecho Internacional relativas a la navegación marítima segura y libre a través del estrecho de Ormuz".

En este sentido, ha subrayado, los dos ministros han "expresado su esperanza de que la próxima etapa sea testigo de esfuerzos serios y constantes de todas las partes para garantizar un entorno propicio y sostenible para un proceso político y diplomático eficaz y constructivo, con el fin de preservar la seguridad y la estabilidad de la región".

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo un acuerdo con Irán para levantar de inmediato el bloqueo del estrecho de Ormuz instaurado por las fuerzas militares estadounidenses, al tiempo que Irán ha confirmado el mismo tras asegurar haber "obligado" a Washington a aceptar sus condiciones. El acuerdo provisional de paz lo adelantó el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien ha avanzado que Islamabad organizará una firma oficial que tendrá lugar el viernes 19 de junio en Ginebra, Suiza.