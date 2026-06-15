Corea del Sur celebra 10 años de Blackpink con una serie de sellos postales conmemorativos

Seúl, 15 jun (EFE).- El servicio postal de Corea del Sur rinde homenaje al grupo musical Blackpink con una serie de sellos conmemorativos, disponibles a partir de mañana martes para seguidores en el país asiático y en el extranjero, por su contribución a la expansión mundial del K-pop durante sus diez años de existencia.

Los diez sellos dedicados a la banda, a los que se suma un paquete conmemorativo que incluirá las estampillas y retratos de las integrantes, estarán a la venta para consumidores locales y extranjeros en las oficinas y el sitio web del servicio postal, así como en la tienda en línea YG Select.

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El set de 10 sellos tiene un costo de unos 6 dólares y el paquete de unos 17 dólares.

"Es muy significativo emitir sellos conmemorativos de Blackpink, que está dando a conocer el K-pop en todo el mundo", dijo el director general del servicio postal surcoreano (Korea Post), en un comunicado emitido en mayo.

La emisión se suma a la colaboración que Blackpink realizó en marzo con el Museo Nacional de Corea, cuya fachada fue iluminada de rosa y que ofreció audioguías narradas por sus integrantes, en el marco del lanzamiento de su último álbum 'Deadline'.

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Blackpink se convierte así en el primer grupo femenino de K-pop en contar con sellos postales. La banda masculina BTS fue la primera del género musical en obtener el mismo reconocimiento en 2023.

Desde su debut en agosto de 2016, Blackpink se ha consolidado como una de las mayores representantes globales del K-pop. Su álbum "Born Pink" fue el primero de un grupo femenino de K-pop en superar los dos millones de copias, mientras que "Deadline" registró las mayores ventas en la primera semana para una banda femenina del género, recordó el servicio postal. EFE

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(foto)(vídeo)