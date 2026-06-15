Francia recibirá un préstamo europeo de 15.000 millones para su industria de la defensa

Évian (Francia), 15 jun (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este lunes la firma de un préstamo de algo más de 15.000 millones de euros para Francia que servirá para el reforzamiento de su industria de defensa, y al mismo tiempo para ayudar a Ucrania en su esfuerzo militar frente a la invasión rusa.

Este préstamo, que forma parte del programa SAFE (Acción de Seguridad para Europa, en sus siglas en inglés), se formalizará el miércoles, precisó Von der Leyen durante una comparecencia ante la prensa junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, poco antes del inicio de la cumbre del G7 en Évian, en Francia.

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"Francia es un actor clave de la seguridad, gracias a su industria de defensa", señaló la responsable del Ejecutivo europeo, que enumeró algunos de los objetivos de este crédito otorgado en condiciones preferenciales.

Se trata de respaldar las capacidades de defensa de Francia con un dinero que revertirá en la industria del país y el material obtenido servirá en parte para sostener el esfuerzo de guerra de Ucrania frente a Rusia.

A ese respecto, Von der Leyen indicó que ya se han comprometido más de 78.000 millones de euros del último paquete de ayuda europeo a Kiev, que es de 90.000 millones, con los que se cubrirán nueve áreas de actuación, entre las que están la lucha antidrones, los misiles y las municiones.

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El programa SAFE, dotado en total con 150.000 millones de euros obtenidos en el mercado con el respaldo del presupuesto europeo, es un instrumento creado en mayo de 2025.

Para favorecer la propia industria de armamento del Viejo Continente, una de las reglas es que al menos el 65 % de los equipamientos pagados con esos fondos deben provenir de industriales de la Unión Europea, de Ucrania, Noruega, Islandia y Liechtenstein. EFE

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