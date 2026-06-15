Civitatis y Despegar firman una alianza para la distribución de tours y actividades

El distribuidor mundial de actividades turísticas Civitatis y la plataforma tecnológica de viajes Despegar han sellado una alianza estratégica global que permitirá consolidar una base comercial de más de 30 millones de clientes en América Latina.

Mediante este acuerdo, ambas compañías integrarán sus sistemas operativos para unificar la oferta turística y acelerar el crecimiento del segmento de experiencias en los mercados de habla hispana y portuguesa.

Según los términos financieros del acuerdo, que no han sido revelados por las partes, ambas multinacionales iniciarán de forma inmediata el desarrollo tecnológico para incorporar la totalidad del catálogo de Civitatis en la interfaz de Despegar.

Una vez culminada la fase de implementación técnica, los más de 30 millones de clientes de la OTA (Online Travel Agency) latinoamericana tendrán acceso directo a la oferta de tours, visitas guiadas y experiencias de Civitatis en la totalidad de los mercados geográficos en los que opera.

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La dirección de Civitatis ha enmarcado esta operación dentro de su plan de expansión en el continente americano.

"Este acuerdo simboliza la unión de dos referentes que apuestan por la innovación y la satisfacción del viajero. Para nosotros, Latinoamérica es un mercado estratégico, y aliarnos con un gigante como Despegar es clave para nuestra proyección", destaca Andrés Spitzer, CEO de Civitatis.

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Por su parte, el vicepresidente de Global Partners de Despegar, Iván Lovisolo, ha explicado que el movimiento corporativo responde a las nuevas demandas del mercado de consumo, orientado hacia la personalización del viaje.

FOCO EN EL MERCADO BRASILEÑO

La hoja de ruta comercial de la alianza contempla un impacto prioritario en Brasil, considerado por ambas empresas como un mercado clave y de alta penetración sectorial.

La combinación de la cuota de mercado de Despegar en el país sudamericano con el posicionamiento de Civitatis en los canales de habla portuguesa busca acelerar el crecimiento de la categoría de actividades y receptivo en la región.

Tras este anuncio, los equipos técnicos y comerciales de ambas firmas operarán de manera conjunta para estructurar la integración de los sistemas y desplegar el catálogo unificado en el corto plazo.