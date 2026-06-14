Ministros extremistas israelíes llaman a atacar Líbano y los barrios del Dahye

Jerusalén, 14 jun (EFE).- Dos de los ministros ultranacionalistas y antiárabes israelíes, el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir y el de Finanzas, Bezalel Smotrich, urgieron este domingo a nuevos ataques contra el Líbano, después de que el Ejército advirtiera sobre dos impactos de Hizbulá en el norte que no causaron heridos.

"Por cada dron - misil. Por cada violación - fuego. Por cada UAV - el Dahye debe temblar", aseguró Ben Gvir en X, donde aseguró que se lo exigirá hoy al primer ministro Benjamín Netanyahu en una conversación.

Por su parte, el también colono Smotrich urgió a forzar el desplazamiento de toda la población libanesa de los barrios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye y con presencia de Hizbulá.

"El fuego hacia los asentamientos del norte es una prueba para la ecuación de Dahye que el primer ministro proclamó. Le llamo a implementarla con determinación y firmeza y a derribar hoy mismo edificios en Dahye", dijo en X.

Esta mañana, en un comunicado, el Ejército israelí informó sobre dos impactos de "objetivos aéreos sospechosos" en territorio israelí, cerca de la frontera con Líbano, que no causaron heridos.

Y ayer, Israel aseguró haber atacado más de 70 infraestructuras presuntamente vinculadas a Hizbulá en solo 24 horas, según otro comunicado.

Todo ello mientras Irán y EE.UU. negocian un memorando de entendimiento que, según anunció el presidente Donald Trump, será firmado hoy y permitirá de forma inmediata la reapertura del estrecho de Ormuz, explicó el líder republicano en su red Truth Social.

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El mensaje de Trump llega después de que el Gobierno de Pakistán, que actúa como mediador, señalara el sábado que el acuerdo podría firmarse de forma telemática en las próximas 24 horas, algo que el Ministerio de Exteriores iraní descartó.

No queda claro si este memorando incluye un alto el fuego en el Líbano, como exige Irán, y el cual fue criticado anoche por el líder en la oposición, el israelí Yair Lapid.

"El acuerdo que se perfila no logra ninguno de los objetivos bélicos de Israel. El régimen (iraní) sobrevive, el programa de misiles persiste e Irán puede reconstruir su programa nuclear", dijo Lapid en X, llamándolo "un fracaso absoluto para Netanyahu".

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