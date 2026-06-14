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León XIV traslada su cercanía a las poblaciones afectadas por el terremoto en Filipinas

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Ciudad del Vaticano, 14 jun (EFE).- El papa León XIV trasladó este domingo su cercanía a las poblaciones de Filipinas afectadas por el fuerte terremoto que azotó recientemente el sur del archipiélago y que ha dejado, según el último balance de las autoridades locales, al menos 55 muertos confirmados.

"Aseguro mi cercanía a las poblaciones de las Filipinas afectadas hace algunos días por un fuerte terremoto. Ruego por los difuntos y sus familiares, por los heridos y por todos aquellos que sufren a causa de esta calamidad", afirmó el pontífice tras el rezo del ángelus.

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El seísmo sacudió el pasado lunes la isla de Mindanao, en el sur del país, donde los equipos de rescate todavía buscan a 38 personas desaparecidas entre los escombros.

Según los últimos datos del Departamento de Bienestar Social y Desarrollo del Gobierno filipino, el desastre ha afectado a un total de 432.999 personas en 374 localidades de Mindanao, la segunda isla más grande del país.EFE

(foto)

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