El PP afirma que en Sánchez "confluyen corrupción, Gobierno y partido" y dice que Zapatero "ahora brilla más que nunca"

La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, ha sostenido este domingo que los casos judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responden a "un patrón de conducta del sanchismo" y no a "casos aislados" de corrupción.

"En Sánchez confluyen corrupción, Gobierno y partido. Está claro que al final no estamos hablando de casos aislados en materia de corrupción sino que es un patrón de conducta, que es el patrón de conducta del sanchismo" ha asegurado Fúnez en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la III Carrera Solidaria Madrid con la ELA.

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Fúnez ha señalado que la próxima semana estará marcada por distintas citas judiciales relacionadas con personas del entorno de Sánchez. "Santos Cerdán era PSOE 100%, Ábalos es sanchismo 100% y la mujer y hermano de Sánchez son 100% él. Todo empieza y acaba en Pedro Sánchez", ha remarcado.

La dirigente 'popular' ha cargado además contra las críticas realizadas desde el PSOE al calendario judicial y ha asegurado que el problema son "los hechos y supuestos delitos que se están investigando y que se están juzgando".

"Sánchez y su Gobierno han entendido que estar en el poder podía utilizarse para ir contra el propio Estado de Derecho. Y ese posiblemente sea uno de los daños que más afecte a la sociedad española y que tendremos que revertir lo antes posible", ha indicado.

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En este sentido, ha insistido en que España necesita elecciones y ha defendido que la actual situación política exigiría una respuesta similar a la que, según ha dicho, se habría producido en otros países de la Unión Europea. "El presidente del Gobierno habría disuelto las Cortes, habría convocado elecciones y habría dimitido", ha afirmado.

Por ello, ha reiterado la exigencia del PP de que se convoquen elecciones generales y ha descartado presentar una moción de censura mientras los 'populares' no cuenten con los apoyos suficientes para sacarla adelante. "Nuestro objetivo no es una moción de censura, nuestro objetivo es que se convoquen elecciones y los españoles hablen cuanto antes", ha señalado.

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Preguntada acerca de una posible visita de Feijóo a Puigdemont en Waterloo (Bélgica), Fúnez lo ha descartado y ha cargado contra el PSOE. "Aquí los que decidieron hacer de la necesidad virtud fue Sánchez, y ya sabemos cuál era la necesidad, la de corromperse desde el Gobierno, y la virtud los delitos que se están investigando", ha apostillado.

ZAPATERO, UN LÍDER QUE "BRILLA MÁS QUE NUNCA"

Por otro lado, Fúnez se ha referido a José Luis Rodríguez Zapatero, quien comparece este miércoles y jueves ante el juez por el caso Plus Ultra, como el líder que "ahora brilla más que nunca" por los siete delitos por los que está siendo investigando: organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, apropiación indebida, fraude fiscal y contrabando.

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"Parece mentira que aquel socialista, aquel referente de Pedro Sánchez, que instituyó un lema, que era ser socialista es tener poco y dar mucho, parece que en su caja fuerte sí que tenía algo que no es poco y eran más de 1.300.000 euros en joyas", ha criticado.

Al respecto de las joyas de Zapatero, Fúnez ha señalado que todavía se desconoce el origen de estas y ha reclamado aclaraciones sobre su procedencia y sobre los motivos por los que estaban guardadas en un despacho utilizado por el expresidente. "Lo que tenemos que ver exactamente es cuál es el origen de esas joyas. No sabemos si son regalos que ha recibido después de salir de la presidencia del Gobierno y tampoco conocemos si son regalos que recibió durante la presidencia. Estamos esperando que dé sus explicaciones", ha afirmado.

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Por último, ha defendido reforzar la transparencia y el control sobre los cargos públicos y ha sostenido que las explicaciones que pueda ofrecer Zapatero serán relevantes para determinar si esos bienes debían haber sido declarados o incorporados al patrimonio correspondiente, en función de las circunstancias en las que hubieran sido recibidos.

"El caso más claro lo tenemos en la Casa Real, que es impecable y que reciben regalos cada vez que visitan un país y esos regalos pasan a formar parte de Patrimonio Nacional. Por eso es tan importante la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero el próximo miércoles, porque si los recibió como expresidente del gobierno y los atesora en su caja fuerte, está cometiendo un delito porque tenía que haber formado parte del Patrimonio Nacional. Y si lo ha hecho en su calidad de expresidente del gobierno, pues también tendría que haberlo declarado desde el punto de vista fiscal", ha apostillado.

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Fúnez ha defendido la necesidad de reforzar los mecanismos de transparencia y control sobre los responsables públicos, aunque ha cuestionado su eficacia cuando, a su juicio, no existe voluntad de cumplir las normas. En este contexto, ha considerado "paradójico" que quien impulsó un código ético haya acabado "guardando 1.300.000 euros en joyas en su caja fuerte".

La dirigente 'popular' también ha vinculado este asunto con la llegada del PSOE al Gobierno tras la moción de censura de 2018 contra Mariano Rajoy. Así, ha afirmado que quienes accedieron al Ejecutivo con el objetivo de acabar con la corrupción "parece que desde el minuto uno empezaron a corromperse, estando en el Gobierno".

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"Es importante tener una legislación que apueste por la transparencia y por el control de los responsables públicos. Pero también sabemos que hay algunos que les da igual las leyes porque su ética y su moral está muy por debajo de la ley y de los españoles", ha sentenciado.