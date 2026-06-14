Al menos siete muertos en un ataque paramilitar con dron contra un mercado en Sudán

Jartum, 14 jun (EFE).- Al menos siete personas murieron y otras diez resultaron heridas en un ataque aéreo perpetrado por un dron del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) contra el mercado de la ciudad de Karnoi, en el estado sudanés de Darfur del Norte.

La Coordinación de Comités de Resistencia de la región informó en un comunicado del ataque y señaló que tuvo como objetivo el mercado semanal de Karnoi, situado al noroeste de Al Fasher, y provocó víctimas civiles, entre ellas mujeres, además de la destrucción de varios comercios y la pérdida de mercancías.

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La organización denunció que el bombardeo alcanzó el único mercado semanal de la localidad, un punto de encuentro que congrega a cientos de habitantes de pueblos y aldeas cercanas para abastecerse de productos básicos.

Según la misma fuente, el ataque, ocurrido la noche del sábado, constituye el tercer incidente de este tipo registrado en la ciudad durante el presente mes.

El mercado ya había sido atacado a finales de mayo por otro dron, en una acción que causó cinco muertos y cuatro heridos.

Asimismo, vehículos comerciales de la localidad fueron alcanzados en un ataque similar el pasado 11 de mayo, que dejó varios civiles heridos y destruyó completamente los automóviles afectados.

Karnoi, junto con las localidades de Ambro y Al Tina, figura entre los últimos bastiones controlados por el Ejército sudanés y sus aliados en la región de Darfur, después de que las FAR se hicieran con el control de la mayor parte de las ciudades de la zona.

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Por otra parte, fuentes militares informaron a EFE de que las FAR atacaron este domingo, por quinto día consecutivo, la ciudad de Al Obeid, capital del estado de Kordofán del Norte, en el oeste de Sudán.

Las fuentes indicaron que drones de las FAR destruyeron tres estaciones de servicio en los últimos días y añadieron que aeronaves no tripuladas del Ejército sudanés atacaron convoyes militares y vehículos de combate de las FAR en la zona de Sudri durante la noche del sábado y la mañana del domingo.

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De acuerdo con las mismas fuentes, la operación destruyó la mayoría de los vehículos alcanzados y causó decenas de bajas entre los combatientes de las FAR.

Según el Gobierno de Kordofán del Norte, al menos 23 personas murieron la semana pasada en ataques con drones atribuidos a las FAR contra la ciudad de Al Obeid.

Sudán está inmerso desde abril de 2023 en una guerra entre el Ejército regular y las FAR, un conflicto que ha devastado amplias zonas del país y en el que ambos bandos emplean con frecuencia drones para atacar objetivos militares y civiles. EFE

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