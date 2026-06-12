"Sufrimos juntos y ganamos juntos": la afición mexicana desata la fiesta en Los Ángeles

Los Ángeles (EE.UU.), 11 jun (EFE).- Ruby Ayala sacó a su hijo del del curso de verano; Ángel Cerritos pidió el día libre en el trabajo y Martin tuvo que llegar sin su esposa porque a ella no le dieron permiso de faltar. Ninguno consiguió boletos para el Mundial, pero eso no impidió que celebraran el triunfo de la Selección Mexicana junto a cientos de aficionados que transformaron LA Plaza de Cultura y Artes y la Placita Olvera y la ciudad de Los Ángeles en una fiesta tricolor.

"Los mexicanos siempre tenemos esperanza. De hacer algo más, de poder ganar y sufrimos todos juntos o ganamos todos juntos y eso se siente chido (bien)", dijo a EFE Cerritos, un profesor de educación primaria en la ciudad de los Ángeles, de ascendencia mexicana.

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Como él, decenas de aficionados al fútbol se reunieron este martes en el arranque de las actividades de la Casa México Los Ángeles 2026, organizada por la Embajada de México, para seguir la victoria del Tri frente a Sudáfrica en el debut mundialista.

México se impuso por 2-0 en el partido inaugural del Mundial de 2026, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, que hicieron estallar de en gritos de emoción a los asistentes.

Antes de que Quiñones abriera el marcador en los primeros 10 minutos del partido, la gente que aguardaba en la poca sombra del lugar bajo un sol de 29 grados, ya auguraba que México ganaría el partido.

"Yo creo que quedará 2-1 favor México", dijo a EFE Sebastían, de 33 años, quien lucía una camiseta de edición especial inspirada en los colores y diseños asociados al legendario exportero mexicano Jorge Campos.

El evento de la embajada es una de las alternativas gratuitas que se han organizado en Los Ángeles para que los aficionados puedan reunirse a seguir los partidos del Mundial, en la ciudad que mañana celebrará el primer juego en suelo estadounidense entre Paraguay y Estados Unidos.

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Ángel, y su hermano Luis, de 34 años, acudieron a este espacio en rechazo al FIFA Fan Festival (Fan Fest), la fiesta masiva oficial que organiza la FIFA fuera de los estadios.

"La FIFA quiere mucho dinero, antes los Fan Fest eran gratis, pero ahora quieren cobrar 10 dólares, qué no es mucho, pero no queremos pagar por una cuestión de principios, los boletos ya cuestan mucho", cuenta a EFE Luis.

Además, Ángel también considera que LA Plaza de Cultura y Artes y la Placita Olvera cuenta con un ambiente más comunitario y es menos corporativo.

Los altos precios de las entradas han sido una queja recurrente entre los aficionados durante el inicio del Mundial, ante lo que la FIFA ha argumentado que responden a una demanda récord.

Ruby Ayala confiesa que intentó comprar boletos en la rifa sin éxito y cuando vio los precios de la reventa: "¡Hasta me asusté!", contó a EFE.

Para Martín Rondales, un trabajador del sector del transporte que lleva más de 35 años viviendo en EE.UU, el Mundial también ha servido como una oportunidad para reunirse con otros miembros de la comunidad latina en un año especialmente difícil para muchos inmigrantes principalmente por las políticas de la Administración de Donald Trump.

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"Este año ha sido muy duro para el inmigrante. En lo personal la hemos pasado muy difícil con todas estas leyes que han pasado, pero a pesar de todo aquí seguimos, no queda de otra", dijo a EFE.

Entre los asistentes también estaba Elliot O'Day, un angelino de 34 años que acudió solo a un restaurante en la Plaza Olvera para celebrar.

El estadounidense, de raíces mexicanas por parte de su abuelo, aseguró que se siente decepcionado con el clima político en su país durante la Copa del Mundo.

"Es realmente vergonzoso como estadounidense vivir en un país donde la política se interpone en un evento tan hermoso como la Copa del Mundo", apuntó.

"La gente debería estar emocionada de venir a Los Ángeles a celebrar el mundial, la unidad. Se supone que es sobre paz y amor, y una competencia amistosa. Y en cambio ha sido opacado por este ridículo fascista", añadió.

Tras el éxito algunos sueñan con que México llegue a la semifinal, pero otros creen que "la maldición del quinto partido" continuará:

"El corazón dice semifinales, pero la cabeza dice cuartos de final", confiesa Ángel.

La selección mexicana no logra superar los octavos de final de un mundial desde la edición de 1986, la última que jugó de local, y en la edición pasada de Catar 2022 fue eliminada en la etapa de grupos, marcando la eliminación más rapida desde 1978.

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