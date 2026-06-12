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León XIV regresa a Roma "conmovido" por el "gran afecto" y destaca el "gran corazón católico de España"

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El Papa León XIV ha asegurado que regresa a Roma "conmovido" por el "gran afecto" que ha recibido esta semana y ha destacado el "gran corazón católico de España".

"Regreso a Roma conmovido por el gran afecto con el que me han recibido y reconfortado por los testimonios de fe y amor a la Iglesia, expresiones del gran corazón católico de España", ha subrayado al final de la misa en Santa Cruz de Tenerife, su último acto multitudinario antes de su regreso al Vaticano.

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León XIV se ha despedido extendiendo su pensamiento "al mundo entero y a sus heridas que hacen sufrir a pueblos enteros" y ha invitado a "alzar la mirada" repitiendo el lema del viaje que ha realizado a España entre el 6 y el 12 de junio.

Según ha precisado, la "misericordia" de Dios es "la única que puede salvar la humanidad, necesitada de perdón y reconciliación para alcanzar la paz verdadera y duradera".

"Queridos hermanos y hermanas, gracias de corazón, permanezcamos unidos en la oración y comunión en Cristo y la santa Iglesia", ha invitado.

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