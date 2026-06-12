León XIV agradece a Gobierno español su "ayuda concreta" en Las Raíces:"Todos,de algún modo,somos migrantes"

El Papa León XIV ha agradecido al Gobierno e instituciones españolas su "ayuda concreta" en el campamento de acogida de 'Las Raíces', en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), un dispositivo de ayuda humanitaria dependiente del Estado, a través del Ministerio de Migraciones, y ha subrayado que todas las personas son "de algún modo, migrantes".

"Agradezco la colaboración por parte del Gobierno, de las diversas instituciones y de tantos hombres y mujeres de buena voluntad que hacen posible esta ayuda humanitaria concreta, que devuelve esperanza y dignifica a tantas personas", ha destacado el Pontífice en un breve acto realizado a la entrada de la instalación, en una explanada junto a una decena de hileras de grandes tiendas de campaña al estilo militar aunque de color blanco.

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En el acto estaba presente la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, unos 250 hombres migrantes de los 753 que se encuentran en el campamento de acogida en estos momentos, y unas 20 familias de las 80 que se encuentran acogidas en un centro de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife.

El Papa ha llegado al centro pocos minutos antes de las 9:00 horas y ha saludado a los chicos y familias migrantes, muchos de ellos llegados en cayucos a El Hierro, y procedentes principalmente de Gambia, Senegal y Guinea Conakri.

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El director del centro ha explicado que en este centro han albergado desde su apertura en 2021 a más de 70.000 personas ofreciéndoles una acogida "digna, humana y organizada" tras su llegada por mar gracias a la labor de cerca de 600 personas que trabajan en estas instalaciones..

Tras unas palabras del obispo de Tenerife, Eloy Santiago, que ha recordado que este centro --abierto en 2021-- llegó a albergar en plena crisis migratoria, a finales de 2024, a casi 4.000 personas, con un "drama", huyendo de la pobreza, la violencia, la guerra o la falta de oportunidades.

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"Más allá de nuestro lugar de proveniencia, el amor de Dios no conoce fronteras, no hace distinciones, se da a todos y nos congrega en la unidad", ha comenzado Robert Prevost.

Según ha indicado, viendo sus rostros, escuchando sus testimonios, piensa también "en sus corazones, heridos por tantas dificultades y también consolados por el amor recibido gracias a otros corazones abiertos, generosos y misericordiosos".

En este contexto, les ha invitado "a ofrecer el tesoro de humanidad, de sueños y de cultura que han traído a estas islas, y a estar abiertos a recibir aquello que se les brinda".

Además, ha pedido vivir este "intercambio" también "con responsabilidad, pensando en el futuro de las generaciones venideras" para legarles "el patrimonio de una civilización del amor, y donde las migraciones tienen una palabra importante que decir"

"Todos de algún modo somos migrantes, todos somos peregrinos en camino a la patria celestial. Ayudémonos a hacer de esta travesía un lugar más humano para todos, aportando lo que esté al alcance de cada uno", ha propuesto.

León XIV ha indicado que le ha llamado la atención el nombre de este centro de acogida, que se denomina 'Las Raíces' y ha recordado la imagen de las raíces que le gustaba utilizar a su predecesor, "el querido Papa Francisco, que tanto anheló poder estar" en las islas Canarias con las personas migrantes, para "indicar la necesidad de no olvidar los orígenes, de permanecer unidos y de confiar en el Señor".

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"Que esta imagen de las raíces también les ayude a ustedes a estar firmemente arraigados en el Señor para que ninguna tormenta pueda alejarlos de su presencia, que fortalece y da vida", ha subrayado. "Queridos amigos, les llevo en mi corazón y en el recuerdo de mis oraciones", ha expresado, para a continuación recorrer las bancadas en las que permanecían sentados los jóvenes y familias migrantes.

El Pontífice se ha acercado a saludarles personalmente y se ha detenido a coger a varios niños que se encontraban con sus familias en las primeras filas.

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