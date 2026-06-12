In Residence Sessions by Rioja celebra 10 años con un viaje gastronómico entre Asia y América Latina

In Residence Sessions by Rioja, acción apoyada por la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja, celebra 10 años con un viaje gastronómico entre Asia y América Latina en esta edición 2026, según informa la organización en un comunicado.

En concreto, esta acción busca acercar durante unos días en Madrid cocinas y propuestas, que sólo podían probarse viajando, reuniendo a chefs internacionales en formato 'pop-up', un concepto de restaurante efímero y solo disponible por unos días.

En este décimo aniversario, In Residence Sessions by Rioja orienta su mirada hacia Asia y Latinoamérica con propuestas llegadas desde Japón y Colombia, además de una tercera sesión cuyo protagonista se anunciará en las próximas semanas, y las tres estarán maridadas con una cuidada selección de vinos de Rioja, diferentes en cada una.

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De esta forma, la programación arrancará del 24 al 28 de junio con Kinsan, desde Tokio. Liderado por el chef Shinichiro Matsuki, sexta generación de una familia dedicada a la gastronomía japonesa, el proyecto suma más de 150 años de historia y llegará a Madrid pocos meses antes de su apertura en la ciudad. Su participación funcionará como una suerte de preapertura internacional, con una cocina profundamente ligada a la tradición japonesa y al trabajo del producto.

La edición cerrará del 21 al 25 de octubre con El Chato (Bogotá), el proyecto del chef Álvaro Clavijo, reconocido actualmente como el mejor restaurante de Latinoamérica según Latin America's 50 Best Restaurants. Su propuesta parte del producto y el recetario colombiano para construir una cocina contemporánea que lo ha situado entre las referencias más destacadas de la región.

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En este contexto, la DOCa Rioja se suma por tercer año consecutivo a este proyecto con una propuesta que abre un diálogo entre una denominación de origen histórica y vanguardista al mismo tiempo, y la alta cocina contemporánea a través de chefs que comparten una manera atrevida de hacer las cosas.