Pirlo confirma que no será seleccionador italiano

Roma, 27 jul (EFE).- El exjugador Andrea Pirlo confirmó este lunes que no será el seleccionador italiano en un mensaje en Instagram, en el que actualiza el anterior en el que explicaba su trabajo como embajador de una sociedad rusa de apuestas por la que ha sido duramente criticado y que le alejó del cargo.

"Por respeto a las instituciones, a la Federación y a todas las personas implicadas, hasta ahora he optado por guardar silencio, pero tras enterarme ayer por la noche de que ya no soy candidato al puesto de seleccionador de la selección italiana, considero que es mi deber aclarar algunos aspectos", escribió este lunes por la mañana, actualizando la historia que había colgado durante la noche el actual entrenador del United FC Dubai. EFE

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