Fiscalía de Colombia pide detención preventiva para cantante Blessd por presunto secuestro

Bogotá, 12 jun (EFE).- La Fiscalía colombiana pidió este viernes prisión preventiva para el cantante de reguetón Blessd y su mánager, Dímelo Jara, investigados por el presunto secuestro de un imitador del artista en 2022.

La fiscal del caso, Piedad Mendoza, solicitó la detención de Blessd, nombre artístico de Stiven Mesa Londoño, nacido en Medellín, porque considera que "carece de autocontrol necesario para determinar su comportamiento de modo que no atente contra la seguridad de la sociedad y de las víctimas".

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El artista, su mánager y otras dos personas, identificadas como Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda, fueron imputadas por el delito de secuestro extorsivo agravado, cargo que no aceptaron.

Según la fiscal, el imitador Andrés Felipe Sánchez fue retenido durante al menos tres horas por Moreno Restrepo y Giraldo Arboleda, quienes lo amenazaron e intimidaron para que firmara un documento en el que se comprometía a dejar de imitar a Blessd.

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Mendoza señaló además que al imitador le quitaron durante media hora su celular, lo que le impidió pedir auxilio. Durante este tiempo, denunció el hombre, fue víctima de agresiones verbales y físicas, así como de amenazas de muerte.

Por su parte, el imitador denunció en el pódcast "Vamos pa' eso" que durante esa reunión uno de los asistentes sacó un arma de fuego para amenazarlo.

Luego habló por teléfono con Blessd que, según denunció, le exigió aceptar las condiciones planteadas por los participantes del encuentro, tras lo cual logró salir de ese lugar gracias a la ayuda de un policía conocido de él.

En abril pasado, Blessd lanzó 'El mejor hombre del mundo', el sexto álbum de estudio del artista de 27 años que se convirtió en una popular voz de la música urbana latina y que en 2025 fue el más escuchado de Spotify Colombia, con más de 27 millones de oyentes mensuales. EFE

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