Caroline Weir abandona el Real Madrid femenino

La centrocampista escocesa Caroline Weir, máxima goleadora histórica del Real Madrid femenino, no continuará en el conjunto blanco la próxima temporada, ha anunciado este viernes el club madridista.

"El Real Madrid CF comunica que Caroline Weir ha decidido poner fin a su trayectoria como jugadora de nuestro equipo femenino. El Real Madrid le quiere transmitir su agradecimiento y su cariño por todo lo que ha aportado a nuestro club y por su profesionalidad, su compromiso y su trabajo durante estas cuatro temporadas", informó la entidad blanca.

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La de Dunfermline, de 30 años, llegó al Real Madrid procedente del Manchester City en verano de 2022 y ha jugado 125 partidos con el equipo en los que ha marcado 63 tantos, convirtiéndose en la máxima goleadora histórica y la que más asistencias ha dado con la camiseta madridista.

"El Real Madrid, que siempre será su casa, le desea mucha suerte a ella y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida", finalizó el club en la despedida de la futbolista, que deja Madrid tras cuatro temporadas.

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