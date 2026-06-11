Lefebvre aborda con expertos del ámbito jurídico y empresarial el impacto real de la IA, con el foco en las personas

Lefebvre, compañía especializada en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, ha celebrado la 3ª edición del 'Congreso IA Derecho y Empresa', la cita de referencia para analizar el impacto real de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito jurídico y empresarial.

Bajo el lema 'Del impacto a la acción: la nueva práctica jurídica', la jornada ha reunido este miércoles a expertos del sector para tratar los retos que plantea esta transformación: la gestión del riesgo, el cumplimiento normativo, la automatización de procesos, los nuevos modelos de Legal Operations y la evolución de los perfiles profesionales en el entorno legal.

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Como novedad este año, el Congreso ha contado con cuatro talleres prácticos orientados a aterrizar el uso real de la IA en despachos y organizaciones, entre los que destacan la IA aplicada y los casos de uso; los ecosistemas necesarios para que pymes y despachos puedan aplicar correctamente estas herramientas tecnológicas; vibecoding y automatización; y el impacto de la IA en el talento junior y las nuevas competencias que demandará el sector jurídico en este sentido.

El presidente de Lefebvre, Juan Pujol; el director ejecutivo de Lefebvre, José Ángel Sandín; y el secretario general y del Consejo del Banco Santander, Jaime Pérez Renovales, fueron los encargados de dar la bienvenida al Congreso, que ha celebrado de manera presencial en Madrid y retransmitido 'online'.

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Durante su intervención, Pérez Renovales señaló que "el Banco Santander lleva más de 20 años apoyando a la Administración de Justicia y a los profesionales del sector ofreciendo soluciones adaptadas para impulsar su desarrollo profesional y personal."

Por su parte, Sandín apuntó que en Lefebvre han sido "pioneros a la hora de abrir los ojos" a muchos profesionales sobre el potencial de la IA generativa. "Hoy el debate ya no es qué puede hacer esta tecnología por nosotros, sino cómo integrarla con garantías en nuestros procesos y decisiones", apostilló el directivo.

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La inauguración contó con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien reflexionó sobre el potencial transformador de la IA y defendió la necesidad de afrontar esta revolución tecnológica con las personas en el centro.

Además, destacó la importancia de combinar innovación, empresa y seguridad jurídica para consolidar a Madrid como un referente en la adopción de IA, y reivindicó el papel de las empresas como motor de transformación: "Sin el mundo de la empresa, Madrid no se puede entender y no puede tener futuro", apuntó.

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El vicepresidente de Grupo Marlex y experto en innovación, estrategia y management humanista, Xavier Marcet, remarcó el impacto de la IA en los modelos de liderazgo y gestión empresarial. Para él, "la verdadera estrategia son las personas. El producto tiene que estar bien, pero el impacto que consigues está en el know-who, en quién hace las cosas".

GOBERNANZA, CONTROL Y SEGURIDAD JURÍDICA DE LA IA

Durante el primer bloque del Congreso, el socio de Deloitte Legal Rodrigo González; la responsable de Legal Tech & Ops and Corporate JVs de Moeve, Estíbaliz Medina; y el director de Asesoría Jurídica de Banco Santander, J. Heraclio Peña Pérez, exploraron cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo, la protección de datos, la responsabilidad derivada de decisiones automatizadas o la trazabilidad de los resultados generados por sistemas de IA.

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Al respecto, Gónzalez reconoció que los proyectos de gobernanza de inteligencia artificial son cada vez más complejos "porque la regulación sigue evolucionando y muchos conceptos requieren interpretación práctica".

Posteriormente, José Ángel Sandín; Public Law & Litigation de Masorange, Francisca Hernádez Amezcua; y el socio y responsable del Área de Protección de Datos, IA y Derecho Digital de Hogan Lovells, Gonzalo F. Gállego, debatieron sobre la integración de la IA jurídica especializada en los despachos para minimizar riesgos y mejorar la fiabilidad de los resultados generados por esta herramienta.

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Además, Sandín presentó las tres novedades de GenIA-L: el Agente Memento, el Razonamiento Lefebvre y el lanzamiento de la app móvil. "Estas novedades solo tienen utilidad si se ponen al servicio de los profesionales, para que sean más eficientes y tomen decisiones acertadas", afirmó.

LEGAL OPS Y AGENTES DE IA

La directora de Estrategia e Innovación de Lefebvre, María de la O Martínez; la directora de Legal Operations de BDO Abogados, Laura Paz; el responsable de la Unidad de Comunicaciones Judiciales y Administrativas de Santander España, Óscar Peco; y la Head of Legal Operations de ECIJA, Rocío Catalá, evaluaron en el segundo bloque cómo la IA y la automatización están impulsando nuevos modelos de colaboración y transformación cultural dentro de los departamentos jurídicos.

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Martínez, subrayó que "la función legal es cada día más compleja. Por eso es importante entender cómo las Legal Ops ayudan a que todo funcione correctamente: conocimiento jurídico, tecnología, procesos, datos, IA y criterio profesional".

La sesión matinal ha concluido con la intervención de la socia responsable del área de Nuevas Tecnologías de KPMG Abogados, Noemí Brito, y el director de la Asesoría Jurídica de Bimba y Lola, Guillermo Zulueta, quienes han valorado el impacto de los agentes de IA en las organizaciones y la transformación de los departamentos jurídicos con los sistemas autónomos.

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CASOS DE USO CONCRETOS

Como novedad este año, el Congreso ha contado con cuatro talleres prácticos con casos de uso concretos orientados a aterrizar el uso real de la IA en despachos y organizaciones, impartidos por destacados expertos y compañías líderes.

Destacan la IA aplicada y los casos de uso; los ecosistemas necesarios para que pymes y despachos puedan aplicar correctamente estas herramientas tecnológicas; vibecoding y automatización; y el impacto de la IA en el talento junior y las nuevas competencias que demandará el sector jurídico en este sentido.

La tercera edición del 'Congreso IA Derecho y Empresa' cuenta con la colaboración de Banco Santander, Deloitte Legal, KPMG Abogados y ETL Global.