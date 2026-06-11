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Florentino Pérez, proclamado ya en acta como presidente del Real Madrid hasta 2030

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La Junta Electoral del Real Madrid ha entregado este jueves el acta de proclamación como presidente a Florentino Pérez, después de haber sido reelegido para ese cargo el pasado 7 de junio gracias al 65% de los votos, venciendo en las urnas al candidato rival Enrique Riquelme, quien obtuvo el 35% del respaldo de los socios.

La sala de juntas de la Ciudad Deportiva del club madridista, en Valdebebas, acogió este acto de proclamación presidencial de Pérez y el nombramiento de su Junta Directiva, formada por él mismo junto a otras 18 personas. Eduardo Fernández de Blas, Pedro López, Enrique Sánchez y Enrique Pérez serán sus cuatro vicepresidentes.

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La entidad blanca, en su nota de prensa, recordó que Pérez afrontará hasta 2030 su octavo mandato como presidente. Desde que llegó al cargo en julio del 2000 y hasta la actualidad, con un hiato entre 2006 y 2009, el Real Madrid ha logrado 66 títulos: 37 de fútbol y 29 de baloncesto.

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