Al menos nueve heridos por impacto de un rayo en un aeropuerto de Venezuela, según medios

Caracas, 26 jul (EFE).- Al menos nueve personas resultaron heridas por el impacto de un rayo cuando llovía la noche del sábado en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en la ciudad venezolana de Valencia, capital del estado Carabobo (norte), informaron este domingo varios medios del país.

A este aeropuerto, ubicado a unos 170 kilómetros de distancia en vehículo de Caracas, varias compañías extranjeras trasladaron sus operaciones debido al cierre del principal terminal aéreo del país, el Simón Bolívar, afectado por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

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Según medios venezolanos, de los nueve heridos, cuatro son funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y los otros cinco trabajadores de empresas que prestan servicios en el aeropuerto, quienes fueron trasladados a centros de salud.

El rayo impactó en una área cercana a la plataforma, donde había en ese momento tres aviones, que posteriormente despegaron a sus respectivos destinos, señalaron los medios.

El Instituto Autónomo de Aeropuertos del estado Carabobo (Iaaec) aseguró en un comunicado la noche del sábado que la "situación está totalmente controlada" y que bomberos aeronáuticos y el personal de seguridad de la terminal "activaron oportunamente los protocolos correspondientes".

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"Hacemos un llamado a la calma y a la tranquilidad a todos nuestros usuarios", agregó el Iaaec, sin mencionar si hubo heridos.

El medio local El Carabobeño indicó que el rayo impactó "muy cerca" de un avión de la española Plus Ultra, que conecta al país caribeño con Madrid y Tenerife. EFE