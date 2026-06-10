Urólogo recuerda que la detección precoz a partir de los 50 años es fundamental para diagnosticar el cáncer de próstata

Los varones de más de 50 años deben acudir al urólogo o al especialista de Atención Primaria para revisar el estado de su próstata y descartar este cáncer, según el especialista del Servicio de Urología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Daniel Pérez, que ha participado en la presentación de la campaña 'Que no te pille fuera de juego', organizada por la Fundación Real Madrid y Johnson & Johnson.

"Es fundamental que el varón sea consciente y entienda que en torno a los 50 años debe acudir a su especialista de Atención Primaria o al urólogo, que suele ser la puerta de entrada para hacer el diagnóstico", ha recalcado Pérez.

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En el marco del Día Mundial del Cáncer de Próstata, que se conmemora el 11 de junio, el director médico de Johnson & Johnson Innovative Medicine, Jacobo Muñoz, ha asegurado que el cáncer de próstata es un "reto de salud pública", ya que es el tumor con más prevalencia en el paciente varón, por lo que es muy importante anticiparse y concienciar a toda la sociedad.

Esta campaña, que cuenta con la colaboración del GEPAC (Grupo Español de Pacientes Con Cáncer) y ANCAP (Asociación Nacional de Cáncer de Próstata), también se centra en los hombres menores de 50 años con antecedentes familiares u otros factores de riesgo, que, en su caso, deben acudir a consulta a partir de los 45 años.

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"La detección temprana puede cambiar el curso del cáncer de próstata y mejorar significativamente las opciones de tratamiento. Es fundamental acompañar a los pacientes con información rigurosa, acceso a la innovación y un entorno de profesionales sanitarios que les permita tomar decisiones informadas", ha declarado Muñoz.

Por su parte, el ex jugador de baloncesto y embajador de la Fundación Real Madrid, Felipe Reyes, ha recordado que informarse y actuar a tiempo puede marcar "una gran diferencia en la vida de muchas personas".

"En el deporte aprendí que anticiparse es clave y en salud pasa lo mismo. No hay que esperar a tener síntomas para actuar. Revisarse es una forma de cuidarte y cuidar a quienes te quieren. No se trata de ganar un partido, se trata de llegar al tiempo", ha afirmado.

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35.000 CASOS EN 2026 EN ESPAÑA

Por su parte, Daniel Pérez ha alertado de que en este año 2026, cerca de 35.000 varones van a recibir un diagnóstico de cáncer de próstata, aunque no todos "vayan a tener un mal diagnóstico".

"La mayoría de ellos, gracias a que los pacientes acuden a su urólogo o al especialista de Atención Primaria para iniciar el diagnóstico precoz de un cáncer de próstata, se van a diagnosticar en enfermedad localizada dentro de la glándula prostática, y ahí las oportunidades de curación son muy altas", ha explicado.

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Aun así, en torno a un 5 y 10 por ciento de los pacientes llegan tarde, llegando con una enfermedad que ya trasciende la glándula prostática y con metástasis en ganglios, en huesos o en otras localizaciones. En estos casos, la innovación farmacológica permite cronificar la enfermedad, pero curar a estas personas se vuelve imposible.

En un principio, el cáncer de próstata no tiene ningún síntoma visible, y si se espera a tener síntomas como sangre en la orina, molestias de orina o pérdida de peso, esas personas estarían "perdiendo oportunidad de curación".

La innovación terapéutica dentro de esta enfermedad permite que los tratamientos sean más precisos, con tratamientos focales y validados, y gracias a ella, es posible curar a un porcentaje muy alto de pacientes con muy pocas secuelas en enfermedad localizada.

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En los primeros estadios de la enfermedad, cuando el cáncer está localizado, las posibilidades de supervivencia a los cinco años son de un 96,8 por ciento y se mantienen en un 95 por ciento a lo largo de los 10-15 años siguientes.

Para el especialista, el principal reto de esta enfermedad es la concienciación, ya que los hombres siguen siendo reticentes a acudir a consulta, por miedo, por tabú y por cuestiones culturales.

DIAGNÓSTICO MOLECULAR

Por otro lado, la oncóloga radioterápica de HM Hospitales y presidenta electa de la Sociedad Europea para la Radioterapia y la Oncología (ESTRO), Carmen Rubio, ha incidido en que el diagnóstico molecular es otro de los "aspectos clave" que pueden transformar el abordaje del cáncer de próstata, ya que permite encontrar el tratamiento más adecuado en función de las características del paciente y del tumor y continuar avanzando hacia la implantación de la medicina personalizada.

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"Identificar alteraciones genéticas específicas no solo ayuda a seleccionar terapias dirigidas más eficaces, sino también a predecir la evolución de la enfermedad, facilitar el acceso a ensayos clínicos y detectar casos con predisposición hereditaria, beneficiando tanto al paciente como a sus familiares", ha detallado.

En este sentido, el principal desafío es garantizar que todos los pacientes tengan un acceso equitativo al diagnóstico molecular, independientemente del hospital o la comunidad autónoma en la que sean atendidos; para que la innovación "llegue a todos los pacientes en el momento adecuado y con las mismas oportunidades".

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La oncóloga médica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, Teresa Alonso, ha comentado que cada vez existen más opciones terapéuticas, lo que está permitiendo avanzar desde un modelo uniforme, en el que prácticamente todos los pacientes recibían tratamientos similares, hacia una medicina de precisión que busca seleccionar para cada persona la opción "con el mejor equilibrio posible entre eficacia, tolerabilidad y calidad de vida".

"Hoy tenemos una comprensión mucho más profunda de la enfermedad y eso nos permite personalizar las decisiones terapéuticas en función de las características moleculares y biológicas del tumor, así como factores del propio paciente como comorbilidades, tratamientos concomitantes, situación funcional o incluso sus propias preferencias", ha añadido.

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Por su parte, el gerente del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), Marcos Martínez, ha puesto en valor la relevancia de concienciar sobre esta enfermedad al resto de la sociedad y de cuidar la salud masculina.

"Participar en estas iniciativas nos permite, por un lado, visibilizar el cáncer de próstata y, por otro, resaltar la importancia de no demorar las visitas a los profesionales, especialmente cuando existen síntomas", ha sumado.

Además, ha defendido que el paciente sea partícipe en el tratamiento que le corresponda, para que pueda ser consciente de las decisiones que se toman en torno a su enfermedad.

ESTIGMA Y PRIMER DIAGNÓSTICO

Por último, el responsable de relación con pacientes de la Asociación Nacional de Cáncer de Próstata (ANCAP), Juan Pedro de la Morena, ha apuntado que el estigma de la disfunción erectil o la incontinencia urinaria, "pesan mucho a la hora de que el paciente afronte ese primer diagnóstico".

Asimismo, ha señalado que la detección precoz permite tener una mejor calidad de vida, y ha advertido de que muchos casos se diagnostican en torno a los 60 años, por lo que ha recomendado a todos los varones acudir a consulta a partir de los 50 años.

El tratamiento multidisciplinar de este tumor, según de la Morena, debe incluir, entre otros, la labor del psicooncólogo (para afrontar el diagnóstico) y la labor de un fisioterapeuta (en caso de existir incontinencia).