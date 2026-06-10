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El tráfico en Barcelona baja hasta un 8% durante la visita del Papa León XIV

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El tráfico en Barcelona durante la visita del Papa León XIV bajó un 8% este martes, atendiendo a los datos globales de la ciudad, según datos del Ayuntamiento de Barcelona facilitados a Europa Press.

Este miércoles, el tráfico se ha reducido un 7,1% entre las 6 y las 8 horas, justo antes de los actos del Pontífice en el segundo día de su visita, en la iglesia de Sant Agustí, en el distrito de Ciutat Vella, y en la Sagrada Familia, en el Eixample.

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Ambos eventos han obligado a cortar varias calles, en las que se ha restringido tanto el acceso rodado como el aparcamiento, y que está previsto que se vuelvan a reabrir a medianoche.

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