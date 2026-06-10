Doña Sofía, vuelta a la rutina tras su histórico encuentro con el papa León XIV

Mientras los reyes Felipe y Letizia han viajado de nuevo a Barelona para acompañar al papa León XIV en la celebración de la Santa Misa que ha tenido lugar en la Basílica de la Sagrada Familia, la reina Sofía ha retomado la agenda institucional con normalidad en la capital madrileña.

En esta ocasión doña Sofía era la encargada de clausurar un nuevo curso de la Escuela Superior de Música que lleva su nombre donde además hizo entrega de los diplomas a los alumnos más sobresalientes de cada cátedra y la Placa de la Escuela al profesor Lucas Macías, titular de la Cátedra de Oboe Fundación Damm y director de orquesta invitado en la clausura. Ante la ausencia de su gran amiga y confidente Paloma O'shea, fue su hija Ana Botín la que ejerció de anfitriona en esta ocasión demostrando una maravillosa complicidad con la madre del rey Felipe VI.

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Tras el éxito rotundo del estilismo elegido para su encuentro con el papa León XIV, doña Sofía elegía para la ocasión un sencillo y veraniego traje de dos piezas en color marrón claro que combinaba con una llamativa camisa de estampado floral. En cuanto a las joyas, la Reina renunciaba a sus habituales perlas para recurrir a unos originales pendietes de aro que combinaba con uno de los muchos broches de su colección.

En los próximos días, doña Elena viajará hasta Granada para cumplir con la agenda de la Casa Real mientras que será su hijo, Felipe VI el que presida el acto de despedida al Pontífice que tendrá lugar el 12 de junio en Canarias.

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